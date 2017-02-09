​Дефицит все равно сохраняется

Несмотря на то что в прошлом году в область прибыли 359 выпускников медицинских вузов, дефицит кадров в отрасли сохраняется. Поэтому еще в 2015 году аким области Сергей Кулагин дал поручение ежегодно выдавать 120 выпускникам школ гранты на обучение по медицинским специальностям.

Первокурсник Ильяс Рамазанов поступил в Медицинский университет Астаны именно благодаря этой возможности. Теперь обещает вернуться в Кокшетау дипломированным врачом-стоматологом. После окончания учебы и другие молодые специалисты начнут профессиональную трудовую деятельность на предприятиях области.