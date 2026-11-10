Дефицита электроэнергии при реализации проекта «Долина ЦОД» не будет – KEGOC

Об этом сообщил глава KEGOC Наби Айтжанов сегодня на заседании правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане не ожидается дефицита электроэнергии при запуске новых энергоемких проектов, в том числе «Долины центров обработки данных», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Даже после запуска проекта «Долина ЦОД» в стране сохранится профицит электроэнергии. Согласно прогнозному балансу, в 2028 году ожидается переход от дефицита электроэнергии к профициту. С 2029 года с учетом необходимого резерва профицит мощности составит порядка 2,8 ГВт, а к 2035 году достигнет около 5 ГВт», — сообщил председатель правления KEGOC.

По его словам, в целях обеспечения энергетической независимости страны и покрытия растущего дефицита мощности ведется комплексная работа по вводу более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года. При этом особое внимание уделяется развитию атомной энергетики и «чистой» угольной генерации.