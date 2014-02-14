Дефицита лома в стране нет

Экономика
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Как показывает анализ рынка готовой продукции (сортовой прокат и трубы), на казахстанском рынке российская и украинская продукция более конкурентоспособны, нежели местная. Строительные компании объясняют это более выгодными ценами на прокат, несмотря на транспортное плечо доставки в РК, заинтересованностью заводов в прямых контрактах и более гибким подходом импортеров при заключении контрактов по срокам и условиям оплаты. Кроме того, потребители готовой продукции отмечают, что хотели бы, чтобы казахстанская продукция была более привлекательна не только за счет казахстанского содержания, но и за счет изменения сбытовой и маркетинговой политик заводов.

В 2008 году было заявлено около десятка металлургических проектов, которые сулили рост в ломопотреблении по всем регионам Казахстана, но из-за кризиса они, к сожалению ломозаготовителей, так и не были осуществлены. По расчетам, при имеющемся ломообразовании в 4–5 млн. тонн в год возможно открытие в стране еще 2–3 заводов-миллионников, аналогичных Павлодарскому заводу.

Несмотря на избыточный объем ломобразования, каждый год заводы сетуют на нехватку лома в зимний период. На этот случай российские заводы, находясь в конкурентной рыночной среде, формируют зимний запас лома, так как в суровые российские зимы, как и во многих регионах Казахстана, ломосбор по объективным причинам сокращается в разы. Заводы в Казахстане, избалованные избыточным внутристрановым ломосбором, которого хватает и на экспорт, не формируют остатков, работая по многим причинам «с вагонов». В том числе из-за необходимости кратковременного замораживания оборотных средств в запасы лома, необходимости модернизации заводских цехов по его приемке, хранению и переработке и, конечно, способности договориться с поставщиками. 

В том числе по этим причинам как мелкие, так и крупные ломозаготовители вынуждены кредитовать крупный бизнес за счет удлинения сроков оплаты поставленного лома. Тем не менее черный лом выгоднее продавать внутри страны (70–80% всего лома перерабатывается в РК), так как нет таможенных пошлин, валютных рисков. Но для многих регионов из-за их географической удаленности, низкой потребности заводов, экспорт лома остается единственным путем реализации.

К сожалению, ни у одной стороны – участников диалога (МИиНТ, АГМП, НПП) нет достаточной информации по показателям ломосбора, ломопотребления или производства стали в стране, ни по положению дел на местах, в ломозаготовительных пунктах.

Ломозаготовители со своей стороны этот период расценивают как второй мировой кризис в отрасли. И это понятно, любые запретительные меры стимулируют нелегальные операции, которыми официальный бизнес грешить не может, рискуя лишиться лицензии. По оценкам, нелегальный вывоз подешевевшего лома в Россию составит около 1 млн. тонн по году. При общем потреблении казахстанскими заводами за 2013 год около 0,9–1 млн. тонн. То есть нелегальный вывоз из страны из-за более высоких цен по ту сторону границы (до 20%) сопоставим с легальным потреблением внутри страны. 

Как определили на совещании в Национальной палате предпринимателей, запрет являлся не рыночной мерой, но одним из немногих способов определить, что причина падения производства стали в стране не связана с ломозаготовительной отраслью и обеспечением сырьем. 

Краткая справка:

Ломозаготовка в Казахстане представляет собой цепочку от простого населения, мелких ломозаготовительных пунктов до ворот завода. Представлена примерно 200 компаниями по стране, получившими лицензии на сбор и переработку лома, примерно 30–35 тыс. рабочих мест и около 100 тыс. человек, получающих доход со сдачи лома время от времени.

Отрасль потребителей черного лома – металлургических заводов представлена на 96% производством двумя из них – в Темиртау (86%) и Павлодаре (10%).

Леонид СОКОЛОВ

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