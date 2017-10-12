Дефицита угля в Астане нет – акимат

В Астану прибыла очередная партия угля в объеме 5,6 тыс. тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
С начала сентября в город доставлено 46 726 тыс. тонн твердого топлива (Шубаркуль – 8 349, Каражыра – 16 704, Майкубе – 21 673 тонны). В общей сложности доставлено 667 вагонов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30%, отметили в акимате.
Сегодня выгрузили 5 600 тонн шубаркульского угля. В течение двух дней ожидается поступление еще 5 тыс. тонн твердого топлива.
По словам руководителя городского Управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаевой, дефицита угля в столице не наблюдается.
"Из 7 тысяч отгруженных тонн угля в Астану поступило 5 600 тонн угля. В течение двух дней ожидается поступление еще 5 тысяч тонн. Также на ежедневной основе до конца октября будет поступать еще 1,5 тысячи тонн марки "Шубаркуль". Ситуация ежедневно мониторится и находится на контроле у ведомства. В целом дефицита угля в городе не наблюдается", – заявила Каугабаева.
По городу функционируют 15 точек реализации угля, 7 из которых крупные. Также в столице имеются порядка 20 грузополучателей угля для коммунально-бытовых нужд.
Средняя цена за тонну топлива составляет 11 800 тенге.
