Декабрь подарит 12 выходных дней казахстанцам

С учетом трех праздников и выходных в декабре, казахстанцы отдохнут 12 дней из 31-го, сообщает Kazpravda.kz.
1 декабря казахстанцы отметят День Первого Президента РК, который в этом году приходится на четверг.
На День Независимости РК, отмечаемого 16 декабря, казахстанцев ждут сразу четыре выходных дня. Так как 17 декабря в этом году выпадает на субботу, то согласно закону "О праздниках в РК" он переносится на понедельник, следовательно, выходными будут 16, 17, 18 и 19 декабря.
На Новый год, также с учетом выходных, казахстанцы смогут отдохнуть с 31 декабря по 3 января. Так как 31 декабря выпадает на субботу, а 1 января 2017 года выпадает на воскресенье, праздник будет продлен на один день и перенесен на понедельник, 3 января.
Таким образом, с учетом праздничных дней, суббот и воскресений в декабре у казахстанцев будет 12 выходных дней.