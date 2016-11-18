Общество
Декабрь подарит 12 выходных дней казахстанцам
Жания Уранкаева
С учетом трех праздников и выходных в декабре, казахстанцы отдохнут 12 дней из 31-го, сообщает Kazpravda.kz

1 декабря казахстанцы отметят День Первого Президента РК, который в этом году приходится на четверг.

На День Независимости РК, отмечаемого 16 декабря, казахстанцев ждут сразу четыре выходных дня. Так как 17 декабря в этом году выпадает на субботу, то согласно закону "О праздниках в РК" он переносится на понедельник, следовательно, выходными будут 16, 17, 18 и 19 декабря.

На Новый год, также с учетом выходных, казахстанцы смогут отдохнуть с 31 декабря по 3 января. Так как 31 декабря выпадает на субботу, а 1 января 2017 года выпадает на воскресенье, праздник будет продлен на один день и перенесен на понедельник, 3 января.

Таким образом, с учетом праздничных дней, суббот и воскресений в декабре у казахстанцев будет 12 выходных дней.

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