Декабрь – пора премьер

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Один из них – «Красавица и художник» по пьесе Т. Ахметжана в постановке художественного руководителя коллектива заслуженного дея­теля Казахстана Нурканата Жакыпбая. Жанр спектакля определен как ноктюрн, то есть «ночной». И в самом деле, постановка выдержана преимущественно в черно-белых тонах, важную роль играет свет. Тени на фоне полной луны придают действию таинственный характер в стилистике символизма, а сам спектакль начинает напоминать сон.

Сюжет романтичен: двое встречаются на берегу Иссык-Куля, молодой художник влюбляется в прекрас­ную незнакомку, и жизнь его кардинально меняется. Девушка признается, что она несвободна. Для юноши мир раскололся, возникает острейший конфликт – что выбрать: Честь или Любовь? И даже через многие годы в старею­щем живописце не остыла былая рана. Несложно, зато много простора для фантазии. Прост и выразителен звуковой фон: плеск волн и крики чаек. Много интригующей музыки – музыкальные характеристики героев, иллюстрации отдельных эпизодов.

Пространство сцены тоже решено просто и понятно: косые и прямые паруса и корабль влюбленных посередине. Холодновато-голубая луна – несменяемый задний фон и незаметная лестница, ведущая к ней. Не аллюзия ли это лунного луча, по которому гуляют герои Булгакова? Цветовая гамма постановки тоже минимальна – черно-белая, и потому бросаются в глаза малейшие символические изменения: вначале девушка появляется в белом, затем в черном и красном попеременно. Луна тоже меняет цвет, наливаясь кроваво-красным.

Динамики спектаклю добавляет кордебалет, который не только кружит или замирает, но и участвует в действии, то разделяя художника с красавицей, порой грубо, то раскручивая их любовную лодку.

Отличный ансамбль составили лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Адиль Ахметов (Художник в молодости) и лауреат независимой премии «Тарлан» Назгуль Карабалина (Красавица). Еще один партнер героини – Художник в старости – сам худрук театра Нурканат Жакыпбай (второй состав – Бахыт Хаджибаев).

Другая премьера – спектакль по пьесе известного татарского писателя Т. Миннулина «Искал, нашел тебя» в постановке известного актера театра и кино Даурена Сергазина. На сцене – рассказ о судьбе 27-летнего парня, вернувшегося с войны без обеих ног. Несмотря на это, он надеется встретить свою любовь. Психологическая драма никого не оставит равнодушным. В главных ролях – сам режиссер-постановщик Даурен Сергазин и Инкар Насиева.