Свежий выпуск
​Декабрьские новоселья
Любовь Доброта, Туркестанская область

В торжественной обстановке ключи от квартир новоселам вручил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, отметивший, что для решения жилищного воп­роса Главой государства предложен ряд госпрограмм, таких как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и «7–20–25», давших мощный импульс строительству.

Оба пятиэтажных дома в Кентау возводились в рамках государственной программы «Нұрлы жер», проектная стоимость строительства составила более 898,6 млн тенге.

Сдача в эксплуатацию этих двух новостроек только положила начало новосельям. До конца года в Кентау намерены сдать еще 5 двух­этажных служебных жилых домов. Вместе с тем в 2019-м в городе запланировано завершить строительство еще 5 жилых строений. Общая сметная стоимость 300 квартир составит более 2,1 млрд тенге.

Новоселья стали приметой декабря не только в Кентау, но и в других районах Туркестанской области. Так, в Тюлькубасском готовы к заселению 128 квартир в домах, построенных по программе «Нұрлы жер», – их в первую очередь получат инвалиды и семьи с низким достатком.

Часть квартир предназначена для госслужащих и работников бюджетной сферы Тюлькубасского района. До конца действия программы его власти планируют построить 21 многоквартирный дом. Сейчас в очереди на льготное жилье стоят более полутора тысяч жителей, и в течение предстоящих трех лет все они получат квартиры.

Причем жилищный вопрос решается не только в районном центре. К примеру, в поселке Сас­тобе ведется строительство двух домов для 32 семей, стоящих в очереди на жилье. Строители уже завершают обшивку стен специальными теплосберегающими материалами, параллельно идут работы по внутренней отделке зданий. На возведение этих двух домов из бюджета области выделили 560 млн тенге.

Всего же в Туркестанской области в честь Дня Первого Президента страны сдали в эксплуа­тацию 9 объектов. Жителям сельского округа Агыбет Байдибекского района этот праздник запомнится появлением долгожданного нового дома культуры. Строительство объекта на сумму более 110 млн тенге было профинансировано из областного бюджета.

В четырех населенных пунктах сельского округа Агыбет проживают свыше 700 семей, многие из которых славятся своими талантами. Вот только развивать их до последнего времени было негде. Теперь такое место есть, и местные жители уверены, что уже ко Дню Независимости собственными силами подготовят праздничный концерт, пригласив земляков сообща отметить главный праздник страны.

Праздничного настроения жителям сельского округа Агыбет прибавил и тот факт, что во всех четырех населенных пунктах отремонтировали дороги, провели реконструкцию автомобильной трассы Акбастау – Туракты – Каратас протяженностью 11 км.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Зерновой замес
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
Хадж в этом году сможет совершить один миллион паломников
Как уничтожаются наркотики, показали полицейские
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
Свежий выпуск
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Свежий выпуск
​​​​​​​Информация должна быть доступной
Свежий выпуск
​​​​​​​Воздушной гавани – от нефтяников
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021