В торжественной обстановке ключи от квартир новоселам вручил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, отметивший, что для решения жилищного воп­роса Главой государства предложен ряд госпрограмм, таких как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и «7–20–25», давших мощный импульс строительству.

Оба пятиэтажных дома в Кентау возводились в рамках государственной программы «Нұрлы жер», проектная стоимость строительства составила более 898,6 млн тенге.

Сдача в эксплуатацию этих двух новостроек только положила начало новосельям. До конца года в Кентау намерены сдать еще 5 двух­этажных служебных жилых домов. Вместе с тем в 2019-м в городе запланировано завершить строительство еще 5 жилых строений. Общая сметная стоимость 300 квартир составит более 2,1 млрд тенге.

Новоселья стали приметой декабря не только в Кентау, но и в других районах Туркестанской области. Так, в Тюлькубасском готовы к заселению 128 квартир в домах, построенных по программе «Нұрлы жер», – их в первую очередь получат инвалиды и семьи с низким достатком.

Часть квартир предназначена для госслужащих и работников бюджетной сферы Тюлькубасского района. До конца действия программы его власти планируют построить 21 многоквартирный дом. Сейчас в очереди на льготное жилье стоят более полутора тысяч жителей, и в течение предстоящих трех лет все они получат квартиры.

Причем жилищный вопрос решается не только в районном центре. К примеру, в поселке Сас­тобе ведется строительство двух домов для 32 семей, стоящих в очереди на жилье. Строители уже завершают обшивку стен специальными теплосберегающими материалами, параллельно идут работы по внутренней отделке зданий. На возведение этих двух домов из бюджета области выделили 560 млн тенге.

Всего же в Туркестанской области в честь Дня Первого Президента страны сдали в эксплуа­тацию 9 объектов. Жителям сельского округа Агыбет Байдибекского района этот праздник запомнится появлением долгожданного нового дома культуры. Строительство объекта на сумму более 110 млн тенге было профинансировано из областного бюджета.

В четырех населенных пунктах сельского округа Агыбет проживают свыше 700 семей, многие из которых славятся своими талантами. Вот только развивать их до последнего времени было негде. Теперь такое место есть, и местные жители уверены, что уже ко Дню Независимости собственными силами подготовят праздничный концерт, пригласив земляков сообща отметить главный праздник страны.

Праздничного настроения жителям сельского округа Агыбет прибавил и тот факт, что во всех четырех населенных пунктах отремонтировали дороги, провели реконструкцию автомобильной трассы Акбастау – Туракты – Каратас протяженностью 11 км.