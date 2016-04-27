Общество
Декадник по профилактике бронхиальной астмы стартовал в Казахстане
В Казахстане стартовал декадник по профилактике бронхиальной астмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.

Цель мероприятия – повышение осведомленности населения о факторах риска бронхиальной астмы, консолидация сил общества по предупреждению данного заболевания.

"Национальным центром ЗОЖ Министерства здравоохранения и социального развития РК разработаны рекомендации по организации и проведению мероприятий в рамках декадника, приуроченного к Всемирному дня астмы. Это: обучающие семинары-тренинги для медицинских работников организаций первичной медико-санитарной помощи по профилактике и ранней диагностике бронхиальной астмы, соблюдению принципов здорового образа жизни; занятия в школах астмы, школах поведенческих факторов риска, антитабачных центрах с консультациями специалистов; интерактивное обучение по вопросам профилактики табакокурения с использованием симуляционного оборудования", – говорится в сообщении.

Также даны рекомендации провести в организациях образования "классные часы" с приглашением педиатров, пульмонологов, аллергологов и других специалистов по профилактике бронхиальной астмы.  

Бронхиальная астма – заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью и периодически возникающими приступами затрудненного дыхания или удушья в результате распространенной бронхиальной обструкции, обусловленной гиперсекрецией слизи, отеком стенок бронхов. 

Самыми значительными факторами риска развития астмы являются генетическая предрасположенность в сочетании с вдыхаемыми веществами, которые находятся в окружающей среде и провоцируют аллергические реакции.

Пациенты с бронхиальной астмой могут контролировать свое заболевание и вести полноценный и качественный образ жизни.

Напомним, Всемирный день астмы, который провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1998 году, отмечается ежегодно в первый вторник мая в рамках Глобальной инициативы против астмы (Global Initiative for Asthma).

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