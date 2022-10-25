Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен

Предвестник перемен

В начале 1990-х Казахстан совершил, по сути, прыжок в неизвестность: выход из состава СССР не только давал возможность обрести независимость, но и обрекал на тяжелейший кризис. О том, как республика проходила период испытаний, как решался один из самых острых вопросов – межэтнический – и какие уроки важно извлечь из прошлого, мы поговорили с непосредственным участником событий – заслуженным деятелем РК Куанышем Султановым.

– Куаныш Султанович, в тот тяжелейший период, когда идео­логия и экономика Советского Союза обрушились, Казахстан смог выстоять и найти свой путь. Расскажите, пожалуйста, какой была обстановка в стране в тот период?

– Обстановка в стране в те годы характеризовалась углублением кризиса во всех сферах и прежде всего – в экономике. 93% промышленности, в том числе сырьевые отрасли, управлялись из «центра», то есть из Москвы. В конце 1980-х – начале 1990-х годов сложилась ситуация, когда «низы надрываются, а верхи не реагируют», нарастала массовая безработица.

Одновременно в Союзе началось «выяснение отношений» между республиками, между этносами. Ситуация была чревата весьма значительными потрясениями. Казахстан – многонациональная и многоконфессиональная респуб­лика, а свободу слова в то время каждый понимал по-своему, появлялось море безответственных, провокационных заявлений. Словом, широко распространялся хаос.

Из этой ситуации народ Казахстана вышел достойно во многом благодаря тому, что у нас бережно сохранялись многовековые традиции уважительного отношения к людям, независимо от их этнической принадлежности, религиозного выбора. Мы сумели проявить сплоченность, единство и согласие ради будущего страны. Тогда люди искренне доверяли и поддерживали новые реформы Первого Президента РК Нурсултана

Назарбаева.

Важно отметить и старательные попытки отдельных политиков, экспертов и популистов столкнуть между собой разные этнические группы на территории нашей страны. К слову, небезызвестный американский политик Збигнев Бжезинский в ту пору утверждал, что Казах­стан неминуе­мо распадется из-за этнической нестабильности.

Свой вклад в раскачивание конф­ликтных настроений вносили, к примеру, Александр Солженицын и некоторые другие недоброжелатели. Несмотря на это, народ Казахстана сохранил сплоченность, нам удалось выстроить гармоничные и мирные взаимоотношения между разными этносами, построенные на взаимоуважении и взаимообогащении культур.

Аналогичный безрассудный натиск нам приходится, к сожалению, выдерживать и сегодня. Убежден, что и в сегодняшние дни разум и истина возобладают.

– Вам довелось стать участником дебатов по проекту Конс­титуционного закона о государственной независимости. Поделитесь воспоминаниями о том времени...

– Хотел бы подробнее высказаться о двух ключевых датах. В канун Дня Республики уместно было бы, не углубляясь в древнюю историю нашего государства, обратиться к периоду распада бывшего СССР и вспомнить событие, когда 25 октября 1990 года еще при действующем Союзе Верховный Совет КазССР (Парламент) в составе 360 депутатов принял Декларацию о суверенитете Казахской ССР.

Сознательно привожу название республики так, как она тогда называлась. Читатель обратит, наверное, внимание на название документа. Декларация – это еще не закон. Если обратиться к значению данного термина, то, сог­ласно словарям, латинское слово declaration переводится как «заявление». То есть мы декларировали свой суверенитет, но пока еще он не был закреплен нормативными правовыми актами.

В декларации содержался ряд положений, предусматривающих самостоятельность от центральной власти СССР в Москве. Союз и его центральные органы власти хоть уже и расшатывались, и пробуксовывали, но тогда еще сохра­нялись. Руководящие кадры, финансы и ресурсы по-прежнему находились под жестким конт­ролем ЦК КПСС.

После принятия декларации о суверенитете нас еще никто не собирался признавать в качестве самостоятельного государства. Никто не торопился устанавливать с нами дипломатические отношения. Нам не открывались двери ООН и других международных организаций.

Но эта декларация для нас стала буревестником грядущих перемен, что особенно ценно для Казахстана после неудавшихся попыток обретения независимос­ти и создания Алаш-Ординской и Туркестанской республик в 20-х годах прошлого века. Словом, декларация была решительным шагом к государственной независимости.

Следует обратить внимание на то, что в первые годы нашей современной государственнос­ти мы отмечали 25 октября как День Республики. Позже этот праздник тихо сошел со сцены, и то, что сейчас он восстановлен, я считаю справедливым.

Хочу заметить, что нельзя эти дни – 25 октября 1990 года и 16 декабря 1991 года – противопоставлять или исключать один из них. Они звенья одной цепи поэтапного, последовательного перехода к дос­тижению нашей вековой мечты – независимости, свободы и самостоятельного развития.

Коль скоро восстановили праздник 25 октября, было бы неправильным, а то и вовсе несправедливым умалять значение 16 декабря 1991 года – исторического дня принятия Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан».

На заседаниях Верховного Совета проект каждой статьи закона обсуждался 15, 16 декабря. От имени рабочей группы (депутатской комиссии) с докладом выступал и во время обсуждения отвечал на многочисленные вопросы известный юрист, специалист государственного права и государственного строительства профессор, академик Султан Сартаевич Сартаев. На всех заседаниях по обсуждению проекта документа личное, активное участие принимал Первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Запомнились аргументированные выступления депутатов того созыва – известных юристов, ученых, представителей культуры и искусства, общественных деятелей Салыка Зиманова, Жабайхана Абдильдина, Ануара Алимжанова, Манаша Козыбаева, Омирбека Жолдасбекова, Олжаса Сулейменова, Зинаиды Федотовой, Абиша Кекилбаева, Александра Княгинина, Шерхана Муртазы, Мурата Ауэзова, Нурлана Оразалина и других.

В заседании участвовали все члены Правительства, представители общественности. Мне также посчастливилось выступить в дискуссиях.

– Межэтническое согласие стало визитной карточкой Казахстана. Благодаря чему, на Ваш взгляд, нам удалось избежать столкновений и конф­ликтов?

– На мой взгляд, главное здесь – сохранение и обеспечение прав, свобод и достоинства человека. Это непреложные ценности во все времена, особенно актуальные в периоды кризисов, когда возможно развитие конфликтов, в том числе на межэтнической почве. В любых условиях важно уважение к культуре, религии другого человека.

Справедливость. Честность. Развитие. Вот ярко выраженный лейтмотив нового, современного Казахстана, о котором в каждом своем обращении, выступлении говорит Президент Касым-Жомарт Токаев. Вот это и есть актуальная идеология, то, чего не хватает во всем мире. К сожалению, даже в передовых по развитию, в самых сильных государствах мы сегодня наблюдаем двойные стандарты.

– Современная молодежь, выросшая в независимом Казахстане, принимает мир и согласие как данность. Что бы хотели сказать новому поколению казахстанцев?

– Многое хочется сказать. На­деюсь, молодое поколение будет жить и творить более удачливо, более свободно, чем их предшественники.

Любите, цените, берегите свой дом, родителей, свой аул, свой город, свою большую родину.

– Сейчас не только Казах­стан, но и весь мир оказался под влия­нием геополитических обострений, в основе которых нередко лежат межэтнические конфликты. За какие ценности нам держаться в этом нестабильном мире?

– Изучать мир. Познавать, но не бросаться в объятия подражания. Каждому человеку Создатель дал разум. Необходимо сначала думать, а затем уже совершать поступки. Духовный мир – безбрежный океан, открытый для каждого. Есть высокие качества личности – благородство, сострадание, уважение, честность и порядочность, их необходимо развивать в себе, беречь и ценить мир, не испортить его.