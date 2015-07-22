Декрет – это святое Свежий выпуск 646 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Костанайского областного суда рассмотрела жалобу государственного учреж­дения «Костанайская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного конт­роля и надзора Министерства сельского хозяйства РК», оспаривающего решение суда первой инстанции. Дело в том, что решением Костанайского городского суда гражданка Айгерим Салинова была восстановлена в должности главного специалиста данного ведомства. В ее пользу с госучреждения взыскана задолженность по заработной плате в сумме 337 350 тенге за время вынужденного прогула.

Истец занимала должность главного специалиста отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета областной инспекции ветеринарного контроля и надзора. С 20 февраля 2012 года находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. На период декрета родила второго. В настоящее время Салинова имеет на иждивении троих малолетних детей. Планируя выйти на работу, женщина уведомила ведомство за полгода вперед. Однако в день выхода на службу узнала, что была уволена.

Однако, согласно статье 185 Трудового кодекса РК, расторжение договора по инициативе работодателя с беременными женщинами или женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, не допускается. Также в кодексе прописано, что за время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста за работником сохраняется его место. Поэтому мать троих детей решением суда была восстановлена на работе, зарплата за время вынужденного прогула ей выплачена.

Не соглашаясь с решением суда, работодатель подал апелляцию, в которой просил отменить решение о восстановлении Салиновой и взыскании в ее пользу зарплаты за время вынужденного прогула. Но апелляционная судебная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу ответчика без удовлетворения. Более того, суд усмотрел в деле признаки нарушения трудового законодательства, преследуемого в уголовном порядке по части 1 статьи 152 УК РК. Частное определение по этому поводу направлено в адрес прокурора Костаная.



