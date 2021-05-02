Дела четырех чиновников рассмотрели на Совете по этике в Костанайской области
В Костанайской области дела четырех чиновников рассмотрели на Совете по этике. Двое поплатились за свои слова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
Так, заместитель акима Наурзумского района Арман Исмаилов в марте пришел в магазин "Любимый", где поссорился в нем с жительницей села Караменды. Нецензурно выразился в ее адрес. Позже признал вину, выплатил штраф. Но члены Совета знали, что до этого у чиновника уже был конфликт с женщиной – с тещей. И тогда тоже дошло до административной ответственности. Совет рекомендовал понизить Исмаилова в должности, либо объявить ему о неполном служебном соответствии.
Аким села Раздольное того же района Ерлан Алмаганбетов тоже был груб в высказываниях. Велел руководителю ветстанции Ахметжанову во что бы то ни стало принять на работу специалиста Куатканову. Изза нее пригрозил выселить другого специалиста ветстанции из жилья, что на балансе акимата. Члены Совета по этике пришли к выводу, что Алмаганбетов заслужил строгий выговор.
Замакима Сарыкольского района Данияр Шарипбаев не ругался. Зимой одно из зданий, в котором работают в том числе офисы филиалов "Нур Отана" и Палаты предпринимателей, осталось без отопления. Котельная нуждалась в срочном ремонте. Шарипбаев нашел бизнесмена, который оказал материальную помощь, перевел деньги на карту одного из сотрудников акимата. Совет принял во внимание то, что чиновник пытался быстро решить серьезную проблему: замакима отделался замечанием.
Руководитель отдела образования Карабалыкского района Дильнара Сапанова даже заплакала на Совете. Прокуратура района доложила о том, что она ездит в Костанай на служебном авто и в выходные дни, и в праздничные. Сапанова объяснила, что ездила на встречи с подрядчиками, которые заняты в ремонте школ. А после оставалась у детей, которые живут в городе. Разбирательство закончилось выговором. Однако в управление образования направили рекомендацию: изучить целесообразность нахождения Сапановой на сегодняшней должности.