Общество
Дела четырех чиновников рассмотрели на Совете по этике в Костанайской области
В Костанайской области дела четырех чиновников рассмотрели на Совете по этике. Двое поплатились за свои слова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kstnews.kz.

Так, заместитель акима Наурзумского района Арман Исмаилов в марте пришел в магазин "Любимый", где поссорился в нем с жительницей села Караменды. Нецензурно выразился в ее адрес. Позже признал вину, выплатил штраф. Но члены Совета знали, что до этого у чиновника уже был конфликт с женщиной – с тещей. И тогда тоже дошло до административной ответственности. Совет рекомендовал понизить Исмаилова в должности, либо объявить ему о неполном служебном соответствии.

Аким села Раздольное того же района Ерлан Алмаганбетов тоже был груб в высказываниях. Велел руководителю ветстанции Ахметжанову во что бы то ни стало принять на работу специалиста Куатканову. Изза нее пригрозил выселить другого специалиста ветстанции из жилья, что на балансе акимата. Члены Совета по этике пришли к выводу, что Алмаганбетов заслужил строгий выговор.

Замакима Сарыкольского района Данияр Шарипбаев не ругался. Зимой одно из зданий, в котором работают в том числе офисы филиалов "Нур Отана" и Палаты предпринимателей, осталось без отопления. Котельная нуждалась в срочном ремонте. Шарипбаев нашел бизнесмена, который оказал материальную помощь, перевел деньги на карту одного из сотрудников акимата. Совет принял во внимание то, что чиновник пытался быстро решить серьезную проблему: замакима отделался замечанием.

Руководитель отдела образования Карабалыкского района Дильнара Сапанова даже заплакала на Совете. Прокуратура района доложила о том, что она ездит в Костанай на служебном авто и в выходные дни, и в праздничные. Сапанова объяснила, что ездила на встречи с подрядчиками, которые заняты в ремонте школ. А после оставалась у детей, которые живут в городе. Разбирательство закончилось выговором. Однако в управление образования направили рекомендацию: изучить целесообразность нахождения Сапановой на сегодняшней должности.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Всей семьей как на праздник
Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
За три моря с талисманом
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
Важный инструмент демократии
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Я пел гимн на восьмитысячниках
Осознанный и ответственный выбор
Активность и неравнодушие
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Происшествия , Общество
Утопившая свою дочь казахстанка получила 15 лет тюрьмы
Общество
Замакима Экибастуза получил тюремный срок за коррупцию
Общество
19-летнего лже-полицейского задержали в Таразе
Общество
Английский язык в школах Казахстана будут изучать только с …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]