​Дела в электронный формат

Об этом в рамках пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Баглан Бекбауов. По его словам, поэтапный перевод уголовного судопроизводства в электронный формат стартовал уже в 2017 году. В рамках реализации проекта были внесены необходимые изменения в законодательство. И если в 2018 году первый этап охватил только расследование дел по проступкам и преступлениям небольшой тяжести, то с нынешнего года правоохранительные органы приступили к переводу в электронный формат и расследование дел по преступлениям средней тяжести. А уже до конца 2021 года планируется автоматизированное расследование по всем критериям преступлений.
Как отметил Баглан Бекбауов, положительный эффект был оценен по достоинству всеми правоохранительными органами. Согласно статистике, только за первый квартал 2018 года электронные дела, которые расследовались в системе, составляли всего 0,9%. Но к концу 2018 года этот процент увеличился до 4,6%. А сегодня уже 18,2% от всех уголовных дел расследуются в электронном порядке.
– Внедрение проекта обеспечивает оптимальную работу органов досудебного расследования, предоставляет ряд возможностей для адвокатов и участников уголовного процесса. Обеспечена прозрачность судопроизводства и уменьшены риски фальсификации материалов, происходит сокращение самого процесса расследования, – подчеркнул Баглан Бекбауов.
Заместитель председателя комитета также отметил, что благодаря внедрению этой системы у следователей появилась возможность получения различного рода информации по потерпевшим и подозреваемым лицам в онлайн-режиме. Речь идет как о справках о несудимости, так и о постановках на различные учеты, наличии недвижимости и так далее.
Что касается обеспечения информационной безопасности, то, по словам Баглана Бекбауова, в комитете проводят специальные санкционированные атаки с привлечением специалистов, где заблаговременно можно выявить определенные уязвимые моменты, принимая соответствующие меры по их устранению.
В планах на будущее также стоит реализация проекта по созданию интеллектуального помощника следователю. Этот механизм предназначен для молодых следователей – система сама ориентирует специалиста на принятие правильных процессуальных действий.