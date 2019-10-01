​Дела в электронный формат

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Кадиша Ныгмет

Об этом в рамках пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Баглан Бекбауов. По его словам, поэтапный перевод уголовного судопроизводства в электронный формат стартовал уже в 2017 году. В рамках реализации проекта были внесены необходимые изменения в законодательство. И если в 2018 году первый этап охватил только расследование дел по проступкам и преступлениям небольшой тяжес­ти, то с нынешнего года правоохранительные органы приступили к переводу в электронный формат и расследование дел по преступлениям средней тяжести. А уже до конца 2021 года планируется автоматизированное расследование по всем критериям преступлений.

Как отметил Баглан Бекбауов, положительный эффект был оценен по достоинству всеми правоохранительными органами. Соглас­но статистике, только за первый квартал 2018 года элект­ронные дела, которые расследовались в системе, составляли всего 0,9%. Но к концу 2018 года этот процент увеличился до 4,6%. А сегодня уже 18,2% от всех уголовных дел расследуются в электронном порядке.

– Внедрение проекта обеспечивает оптимальную работу органов досудебного расследования, предоставляет ряд возможностей для адвокатов и участников уголовного процесса. Обеспечена прозрачность судопроизводства и уменьшены рис­ки фальсификации материалов, происходит сокращение самого процесса расследования, – подчеркнул Баглан Бекбауов.

Заместитель председателя комитета также отметил, что благодаря внедрению этой системы у следователей появилась возможность получения различного рода информации по потерпевшим и подозреваемым лицам в онлайн-режиме. Речь идет как о справках о несудимости, так и о постановках на различные учеты, наличии недвижимости и так далее.

Что касается обеспечения информационной безопасности, то, по словам Баглана Бекбауова, в комитете проводят специальные санкционированные атаки с привлечением специалистов, где заблаговременно можно выявить определенные уязвимые моменты, принимая соответствующие меры по их устранению.

В планах на будущее также стоит реализация проекта по созданию интеллектуального помощника следователю. Этот механизм предназначен для молодых следователей – система сама ориентирует специалиста на принятие правильных процессуальных действий. 

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