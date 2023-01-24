Когда спасатели начнут получать повышенные зарплаты

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, когда пожарным и спасателям повысят заработные платы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"За январь наши сотрудники будут получать зарплату в феврале, но, я думаю, что февраль и январь еще получат (зарплату – прим. автора) по-старому, а в середине марта уже должны произвести первый расчет с учетом поступления денежных средств из республиканского бюджета. На совещании буквально неделю назад мы как раз озвучивали всем начальникам департаментов, служб пожаротушения, чтобы они довели до наших сотрудников, какая категория и какое повышение будет, какой процент", – отметил министр. 

Он разъяснил, что зарплаты сейчас зависят от категорий.

"Первое низовое звено (это начало службы) получает около 110 тысяч тенге. Мы просчитали, будет теперь около 180 тысяч тенге. Ни министры, ни заместители, ни председатели комитетов не получат повышения зарплаты. У руководящего состава служб пожаротушения и департаментов от сегодняшних должностных окладов повышение будет до 20%, не более. Мы делаем упор на низовое звено наших сотрудников", – акцентировал Ильин. 

 

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