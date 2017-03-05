​Делами подтверждаются слова

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Валентина Фиронова

Дискуссионный посыл встрече задал заместитель директора музея, доктор исторических наук Жакен Таймагамбетов, отметивший, что нельзя ограничиваться лишь обсуждениями, важно активно включаться в решение ответственнейших задач, поставленных Лидером страны. В этом же ключе выступил и руководитель научно-исследовательского института «Халық қазынасы» Акан Онгар, который, обращаясь к молодым специалистам, сделал акцент на улучшении качества человеческого капитала, роли системы образования и повышении уровня профессиональной подготовки.

– Государство возлагает на нас большие надежды, – подчеркнул он, – и потому быть высокопрофессиональным специалистом – насущная необходимость. Причем заботясь о повышении качества, мы не должны забывать о сохранении национальных особенностей.

Выступающие сконцентрировали свое внимание на вопросах, относящихся к сфере культуры. Одной из тем, которая вызвала заинтересованный обмен мнениями, стала эффективность информационных технологий, применяемых в Национальном музее РК. Как отмечали участники обсуждения, развитие человеческого капитала необходимо рассматривать в контексте системы образования как одного из основных звеньев новой модели экономического роста, формирования IT-знаний, финансовой грамотности и патриотизма молодежи. Это и есть фундамент для перехода к Третьей модернизациии, затрагивающей как государственные институты, так и изменение подходов во внутренней и внешней политике.

Войти в тридцатку самых развитых стран мира, подчеркивалось на встрече, можно только тогда, когда ответственность за страну почувствует каждый.

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