Свежий выпуск
Делать людей красивыми
Михаил Тё, Жамбылская область

Творческое состязание Beauty собрало в городском Доме культуры им. Ы. Дукенулы участников в возрасте от 14 до 29 лет. Его задача – привлечь внимание молодежи к сфере услуг, в частности к профессии визажиста. Думается, это получилось. Откликнулись участники, поддержать их пришли родственники, друзья, коллеги, и в перспективе, вероятно, конкурс станет масштабнее.

Студент Таразского колледжа сервиса и технологий Ихтиер Сулейманов – единственный участник, представлявший сильную половину, – признается, что мир моды и красоты привлекал его всегда, и свое будущее он связывает с профессией визажиста-стилиста. И сейчас учится он именно по этому направлению.

– Мне нравится делать людей красивыми, видеть их счастливые глаза после выполненной мною работы. Женское лицо подобно чистому холсту, на котором можно реализовать самые разные идеи и создать необыкновенные образы. Чувствую себя художником и творцом. Сегодня я выбрал вечерний макияж Smoky eyes.

Конкурс проводился в первый раз и прошел на достойном уровне: все участники постарались показать себя с лучшей стороны.

– Конкурсанты волновались, каждый старался выложиться на все 100%, – говорила член жюри, основатель студии красоты «Бриллиант» Турсынай Байгабылова. – Главная трудность заключалась в том, что для нанесения макияжа профессиональному мастеру нужно гораздо больше времени, а ребята должны были уложиться в 30 минут. Также нужно заметить, что некоторые конкурсанты нигде не обучались. Многие выбрали дневной макияж, который отличается легкостью и нежностью. Ребята учли и национальный колорит одежды, в которой были модели. Считаю, что все с заданием справились.

По итогам конкурса Гран-при (сертификат на бесплатное прохождение авторского курса в профессиональном салоне) достался Мадине Бектембаевой. Девушка – самоучка, и специа­листы назвали ее настоящим самородком.

Первое место завоевала Алтынай Искакова, второе – Малика Сейдалиева, третье – Сымбат Стыбаева. Всем им вручены дипломы и наборы профессиональной косметики. Специальный сладкий приз от известной кондитерской ожидал Ихтиера Сулейманова. Остальные участники получили благодарственные письма от акима Тараза Ержана Жилкибаева и специальные сертификаты.

– Прежде мы уделяли внимание в основном парикмахерам и дизайнерам одежды, теперь решили сделать акцент на визажистов, – отметила председатель жюри, руководитель городского отдела внутренней политики Улана Сламбекова. – Думается, конкурс удался, мы увидели довольно интересные решения.

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