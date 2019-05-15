​Делать людям добро

Встреча с представителями предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Садыбека Тугела, состоявшаяся в Доме дружбы Кокшетау, собрала представителей этнокультурных объединений Акмолинской области.

Открыла мероприятие доверенное лицо кандидата от республиканского социально-культурного движения «Ұлы дала қырандары», руководитель пресс-службы цент­рального штаба Бахыт Мухамед­рахимова-Тасова. Она изложила предвыборную програм­му ­Садыбека Тугела, рассказала о жизни этого видного общественного деятеля.

Кокшетаусцы первыми из казахстанцев услышали программу Садыбека Тугела. Как отметил доверенное лицо кандидата от «Ұлы дала қырандары» Кумаргали Досов, в платформе уделено внимание развитию села и жизни сельских жителей, а также укреплению статуса государственного языка.

Участники встречи высказали свои мнения о кандидате. Так, вице-президент конного союза РК, вице-президент Союза курдов РК Мустафа Мустафаев отметил, что Садыбек Тугел – неравнодушный, ответственный, интеллигентный и порядочный человек, а его предвыборная программа отражает вопросы, озвученные Елбасы, по сохранению мира, стабильности, пропаганде духовно-нравственных ценностей, поднятию статуса государственного языка.

– Для меня было приятной новостью, что движение «Ұлы дала қырандары» смогло вы­двинуть в качестве кандидата в Президенты РК Садыбека Тугела. Его жизненное кредо – делать добро людям, а предвыборная программа продолжает курс Первого Президента, в ней сделан акцент на рост благосостояния казахстанцев, увеличение доходов населения и многое другое, – отметил директор ТОО «Новоникольское» Геннадий Бабахин.