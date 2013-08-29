Делай добро и дари его детям

Оказать адресную помощь сиротам и детям из малообеспеченных семей уже изъявили желание порядка сотни организаций и частных лиц. Списки нуждающихся в помощи формируют во всех школах, передавая их тем, кто хочет сделать доброе дело.

Решением руководства компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» на социальную поддержку 185 детей из малоимущих и многодетных семей Южно-Казахстанской области выделено более миллиона тенге. Школьникам нефтепереработчики закупили школьную форму, рюкзаки и обеспечили их всеми необходимыми принадлежностями. Процедура вручения подарков ученикам школы № 54 им. Ж. Аймауытова сельского округа Жулдыз Сайрамского района, расположенного в непосредственной близости к заводу, превратилась в настоящий праздник. Ученики порадовали взрослых концертом, показав свои таланты.

Также школе № 79 сельского округа Жулдыз Сайрамского района ТОО «ПКОП» перечислило 700 тыс. тенге на проведение ремонтных работ в школе и установку забора. Кроме того, заводчане в рамках республиканской акции «Дорога в школу» выделили средства на сборы в школу подопечных ОО «Многодетные матери «Ару Аналар». Благотворительную помощь получили также Сайрамский детский дом № 4, на расчетный счет которого перечислено 1,5 млн. тенге на создание условий для всестороннего развития воспитанников и материальную поддержку выпускников. А вот в школе-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина на средства спонсоров приобрели 48 школьных парт и принтер. В канун нового учебного года 2 млн. тенге получила также балетная школа на обновление материально-технической базы школы.

В общей сложности уже более 3 тыс. детей получили от спонсоров одежду, обувь и канцелярские принадлежности. В Шымкенте и в трех районах области – Байдибекском, Ордабасынском, Шардаринском и городе Арыси детвору из нуждающихся семей уже порадовали обновками и подарками. К акции, которая продлится весь сентябрь, подключаются и другие районы Южного Казахстана.

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область