​Делай как мы, делай лучше нас

Эти и другие проблемы обсудили представители молодежных организаций Алматы, которые собрались в Доме дружбы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана за «круглым столом» «Роль молодежи в модернизации общественного сознания». Хозяевами разговора стали юноши и девушки, представители городских молодежных организаций, студенты более 10 университетов, ведь Алматы – это не только самый большой город страны, но и, пожалуй, один из самых молодых, более 30% его населения составляет молодежь.

Как отметил председатель Республиканского молодежного объединения «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана Расул Ахметов, Алматы – студенческий город. Сюда приезжают учиться, получать профессию молодые люди со всех уголков нашей большой страны.

– Бывает, что кто-то бросает учебу, у кого-то поначалу не складывается жизнь, и он вынужден буквально выживать, и наша задача – протянуть таким молодым людям руку помощи, не дать им сбиться с пути. Тем более что сейчас, как известно, очень много проблем в молодежной среде – это и наркотики, и криминал. Современный мир, часть которого мы, добавил нам и другие сложности. Самые опас­ные из них – это религиозный экстремизм и терроризм. И мы, молодые, должны поставить крепкий заслон на пути этого зла, – сказал Расул Ахметов.

При этом, по его мнению, ­действовать надо не карательными методами.

– Мы ищем другие пути, и преж­де всего намерены готовить грамотных, умных лидеров из числа молодежи, которые бы пользовались уважением и влиянием среди сверстников. Чтобы каждый парень или девушка знали, в каком городе они живут, чего они хотят ­добиться в жизни. Именно так мы понимаем модернизацию общественного сознания – это прежде всего воспитание пат­риотов, истинных граждан своего Отечества, которым не безразлична судьба их страны.

Не случайно выступающие на заседании не раз цитировали слова мудрого Абая, который еще более 100 лет назад сказал: «Я бы вырвал язык каждому, кто говорит, что человек неис­правим». И здесь еще огромное поле действий для молодых, о чем они и говорили, собравшись, – это и проблемы общественного порядка, и уличная преступность, наркотики, сектантство, взаимоотношения с органами полиции, борьба со взяточничеством…

Причем выступления были настолько живыми, эмоциональными, что становилось понятно: этот разговор не для галочки, ребят действительно волнует все, что происходит и внутри их города, и в большом мире. В числе особо обсуждаемых были вопросы, связанные с соцсетями. Не секрет, что молодежь сейчас предпочитает общаться больше в виртуальном пространстве, посредством компьютера, и эта Всемирная информационная паутина обрушивает на молодые головы огромное количество информации, порой негативного характера. Поэтому, как предложил заместитель председателя РМО «Жарасым» Рустам Кайрыев, неплохо было бы создать специальный сайт, где молодые люди могли бы получать квалифицированные ответы на все волнующие их вопросы, чтобы не терялись в поисках истины, отличая зерна от плевел.

– А тех, кто сеет смуту, разжигает в молодежной среде меж­этнические конфликты, надо привлекать к ответственности по всей строгости закона, – зая­вил Рустам Кайрыев.

Как отмечали участники разговора, в Алматы очень много молодежных организаций, которые действуют в русле и при поддержке государственных программ. Радует то, что эти организации не разрозненны, они консолидируются, создавая общие диалоговые площадки, где молодежь имеет возможность не только высказываться по всем волнующим их проблемам, но и предлагать свои пути решения этих проблем. Такая площадка есть уже при Ассамблее народа Казахстана, во многих университетах города, в соцсетях. А это и шанс для самореализации, считают участники встречи.

В рамках «круглого стола» состоялась презентация проекта Q-Trend, это Qazaq Trend, мобильное приложение – элект­ронный словарь. Проект соз­дан в поддержку перехода казахского алфавита на латиницу. А чтобы об этом узнали горожане, ребята решили пройти с плакатами по улицам города. Свою акцию они назвали «100 пожеланий». На заранее подготовленном баннере участники флешмоба «Молодежь поколения Q» оставили 100 росписей с пожеланиями быстрого развития латинского алфавита на казахском языке. Причем эти пожелания можно было напи­сать на разных языках. Финальной точкой шествия стал обновленный алматинский Арбат, где юноши и девушки, собравшись в круг, спели песни о дружбе на разных языках под аккомпанемент домбры.