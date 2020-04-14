​Делай как я

В строю добровольцев городского сборного пункта стоят около двух сотен человек. Большая половина из них пришла сюда доб­ровольно, не ожидая повестки департамента по делам обороны Актюбинской области. О проведении сборов военнообязанных они узнали из средств массовой информации.

Указ о призыве на специальные сборы 2 апреля подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, следом вышло постановление акима области на призыв 100 человек, которые поступят в распоряжение бригады территориальной обороны.

– В call-центр управления по делам обороны с 3 апреля стали поступать сотни звонков – военнообязанные разных воинских учетных специальностей спрашивали о начале сборов, кого именно будут привлекать, и изъяв­ляли желание быть зачис­ленными в команду, – рассказывает начальник департамента по делам обороны области полковник Сейткерим Арапбаев.

По его словам, в состав команды отбираются исключительно добровольцы, только те, кто желает принять участие в сборах и принести пользу своей стране, своему городу. Таких нынче вдвое больше, чем нужно, еще до отправки повесток, которые, к слову, в нынешнем году впервые отправлялись посредством SMS-уведомлений. Желающих оказалось более 140 человек. Сегодня в строю почти 200.

Среди военнообязанных – работники заводов, бизнесмены, частные предприниматели. Возрастная категория – от 30 до 45 лет. С ними в одном строю более 20 преподавателей начальной военной подготовки актюбинских школ. Они имеют право на освобождение, но собственноручно написали заявление и встали в строй добровольцев. По словам капитана запаса Серика Сража, вызваться добровольцами на сборы их побудило желание быть на передовой в борьбе с инфекцией наравне с военнослужащими, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных структур. Внести свой вклад в борьбу с пандемией решили и преподаватели начальной военной подготовки – все денежное довольствие, которое выплатит им государство, передать нуждающимся.

Сам Серик Сраж – глава многодетной семьи. Дома его ждут жена и четверо детей, которые искренне поддержали его инициативу. Тем более что эти сборы для Серика не первые. Ранее он уже принимал участие в сборах брига­ды территориальной обороны:

– Если мы нужны своей стране, то не имеем права оставаться в стороне или отсиживаться на карантине, – говорит он. – Офицеры запаса должны приложить все усилия, коль Родина нуждается в нас. Так я учу своих детей, своих учеников, так я делаю сам.