Делегация Казахстана приняла участие в заседании министров и высокопоставленных должностных лиц по медиа и информации Организации Тюркских государств

Казахстанская делегация во главе с Министром информации и общественного развития РК Аскаром Умаровым приняла участие 4-м заседании Министров и высокопоставленных должностных лиц по медиа и информации Организации Тюркских государств.

В мероприятии, где обсуждались вопросы дальнейшего укрепления, развития сотрудничества в области СМИ и информации, приняли участие: Багдад Амреев - Генеральный секретарь Организации Тюркских государств; профессор Фахреттин Алтун - Руководитель управления по коммуникациям Аппарата Президента Турецкой Республики; Хикмет Гаджиев - Помощник Президента Азербайджанской Республики – Руководитель отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики; Чынгыз Эсенгул уулу - Вице-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики; Асаджон Азатбекович Ходжаев - Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан; Питер Сцарай - Государственный секретарь по политической безопасности Венгрии; Ишанкули Аманлиев - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Турецкой Республике и другие специалисты в области медиа.

«Мы предлагаем развивать деятельность по работе в социальных сетях; против распространения фейков и манипуляций; развития взаимного обмена опытом с медиа-специалистами, особенно с техническими специалистами; дальнейшей работе по реализации историко-культурных и социально значимых проектов; созданию единой платформы ОТТ (Онлайн-Кинотеатр) с членами Тюркского совета; сотрудничеству по созданию совместного анимационного и видео контента для детей; также созданию единой онлайн-анимационной школы для тюркоязычных государств», - отметил в своем докладе Аскар Умаров.

Кроме того, Аскар Умаров сообщил, что совместно с «РТРК «Qazaqstan» и Турецкой государственной телерадиокомпанией «TRT» планируется снять 4-серийный телесериал «Коркыт Ата». Данный телесериал планируется снять в 2022 году и выпустить в эфир в 2023 году, и этот проект будет способствовать дальнейшему сотрудничеству медиапространства тюркского мира.

Так, основная часть сегодняшнего мероприятия международного уровня продолжилась различными тематическими панельными сессиями и пленарными заседаниями.