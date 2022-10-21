Делегация Парламентской Ассамблеи ОБСЕ посетит Приаралье

В Парламентской Ассамблее ОБСЕ обсудили проблемы Аральского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

Вице-спикер Сената Парламента Казахстана Аскар Шакиров принял участие и выступил на онлайн-совещании Комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде, в ходе которого были обсуждены актуальные проблемы обеспечения экономической и экологической безопасности в регионе ОБСЕ,

Казахстанский представитель, являющийся заместителем председателя Парламентской Ассамблеи и Специальным представителем Ассамблеи по Целям в области устойчивого развития, привлек внимание европейских парламентариев к проблеме Аральского моря, которая стала вызовом не только для государств Приаралья с совокупным населением более 60 миллионов человек, но и для всего мирового сообщества.

Как известно, высыхание Аральского моря признано ООН самым тяжелым экологическим бедствием, вызванным деятельностью человека, и для ее решения необходима консолидация усилий всего мирового сообщества.

Депутатам комитета, а также заинтересованным парламентариям ОБСЕ было предложено посетить регион Приаралья с тем, чтобы более детально ознакомиться с ситуацией и обсудить возможный вклад ОБСЕ в решение этой проблемы.

Данную инициативу следует рассматривать в контексте проводимой Казахстаном борьбы с изменением климата. Ранее в июле текущего года на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бирмингеме парламентские делегации Казахстана и Узбекистана призвали страны-доноры к участию в имплементации проектов, связанных со спасением Аральского моря.

Бюро Комитета поддержало предложение о направлении в первой половине 2023 года делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в регион Приаралья.