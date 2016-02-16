​Деликатесная экзотика

Сегодня птицеводством занимаются многие. В том числе и разведением «диковинных» птиц с дие­тическими мясом и яйцами. В их числе и малое индивидуальное предприятие «Рей Агро» Александ­ра Рея, которое специализируется на выращивании перепелов. Попутно на мясо ИП выращивает уток пекинских и муксусных, а также – гусей. Но все же бренд производителя – тушки перепелов и яйца этой птицы. Количество последнего вида продукции уже перевалило за миллион штук. И маленькие, пестренькие, целебные яички, по цене 140 тенге за десяток, пользуются большим спросом не только у жителей Павлодарской области, но и Астаны и Караганды.

То же самое и с мясом перепелов. Одна тушка птицы весит 150 граммов и стоит 320 тенге. Вроде бы недешево. Но, по рассказу Александра Филипповича Рея, у него есть покупатель, который в год приобретает до 100 кг перепелиного мяса, так как знает, что данная продукция отличается высоким содержанием микроэлементов и витаминов, обладает противоаллергическим действием и имеет отличные вкусовые качества.

ИП «Рей Агро» было создано в 2012 году. Начинали, как говорится, с малого. Полтора года назад Александр Рей довел поголовье до 6 тыс. голов, а сегодня оно достигло 10 тыс. Сейчас фермер проводит модернизацию производства и намерен задействовать на своей птицефабрике еще четыре корпуса, создав при этом несколько дополнительных рабочих мест.

О своей деятельности Александр Филиппович говорит так:

– На сегодня продукция «Рей Агро» хорошо зарекомендовала себя на отечественном рынке, благодаря чему наше производство обрело стабильность. Почему мы решили заняться разведением перепелов? Во-первых, нас привлекла компактность размещения поголовья и оборудования. Во-вторых, этот сектор рынка тогда был свободен, не было конкуренции, и население достаточно хорошо информировано о преимуществах перепелиных яиц и мяса, поэтому спрос на них устойчивый. Так мы участвуем в выполнении продовольственной программы страны.