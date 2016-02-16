​Деликатесная экзотика

Свежий выпуск
529
Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

Сегодня птицеводством занимаются многие. В том числе и разведением «диковинных» птиц с дие­тическими мясом и яйцами. В их числе и малое индивидуальное предприятие «Рей Агро» Александ­ра Рея, которое специализируется на выращивании перепелов. Попутно на мясо ИП выращивает уток пекинских и муксусных, а также – гусей. Но все же бренд производителя – тушки перепелов и яйца этой птицы. Количество последнего вида продукции уже перевалило за миллион штук. И маленькие, пестренькие, целебные яички, по цене 140 тенге за десяток, пользуются большим спросом не только у жителей Павлодарской области, но и Астаны и Караганды.

То же самое и с мясом перепелов. Одна тушка птицы весит 150 граммов и стоит 320 тенге. Вроде бы недешево. Но, по рассказу Александра Филипповича Рея, у него есть покупатель, который в год приобретает до 100 кг перепелиного мяса, так как знает, что данная продукция отличается высоким содержанием микроэлементов и витаминов, обладает противоаллергическим действием и имеет отличные вкусовые качества.

ИП «Рей Агро» было создано в 2012 году. Начинали, как говорится, с малого. Полтора года назад Александр Рей довел поголовье до 6 тыс. голов, а сегодня оно достигло 10 тыс. Сейчас фермер проводит модернизацию производства и намерен задействовать на своей птицефабрике еще четыре корпуса, создав при этом несколько дополнительных рабочих мест.

О своей деятельности Александр Филиппович говорит так:

– На сегодня продукция «Рей Агро» хорошо зарекомендовала себя на отечественном рынке, благодаря чему наше производство обрело стабильность. Почему мы решили заняться разведением перепелов? Во-первых, нас привлекла компактность размещения поголовья и оборудования. Во-вторых, этот сектор рынка тогда был свободен, не было конкуренции, и население достаточно хорошо информировано о преимуществах перепелиных яиц и мяса, поэтому спрос на них устойчивый. Так мы участвуем в выполнении продовольственной программы страны.

Популярное

Все
Какую форму мы увидим на наших олимпийцах?
Люди, прошедшие войну, не жалуются и не унывают
Тест на прочность: держаться вместе!
Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судьбой
Ради водворения правды
Первый экофестиваль «Талдыкорган – столица страны петроглифов» провели в области Жетысу
Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги
Разгадывать, что означают названия рек и озер Казахстана, и увлекательно, и познавательно
Этностиль остается на пике популярности
Казахский должен стать языком межнационального общения
Черепахи умеют улыбаться
Как ловчие птицы стали для Ивана Лаврова проводниками в казахскую культуру и язык
Знакомые Елены Константиновой называют ее наглядным пропагандистом казахской культуры
В центре знают о нуждах регионов
Всестороннему развитию казахского языка нужно уделять повышенное внимание
Наша сила в единстве
Превратили остановку в арт-объект
Легионеры будут уповать на меценатов
«И Родина щедро поила меня…»
Эмоции взяли верх
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Читайте также

Сто домов построят в СКО
Увеличены выплаты для медкадров
Дождалась котельная ремонта
Ждут большую воду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]