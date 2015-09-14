Делимся опытом и наработками Свежий выпуск 454 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

В течение двух дней американские врачи знакомились со структурой онкологической службы республики, реализацией скрининговых программ по раннему выявлению злокачественных опухолей и системой учета и регистрации онкологических пациентов.

В конце рабочей поездки делегацию из США принял вице-министр здравоохранения и социального развития РК Алексей Цой. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по сотрудничеству и перспективы совместных проектов.

Как сообщил главный онколог Министерства здравоохранения и социального развития РК, директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Куаныш Нургазиев, в нашей республике в области онкологии внедрено 6 скрининговых программ, причем две из них работают с 2008 года – по раннему выявлению рака молочной железы и рака шейки матки. В этом направлении уже достигнуты определенные результаты – на сегодня порядка 85% случаев рака молочной железы выявляются на первой и второй стадиях. По шейке матки – порядка 93,5% выявляются на ранних стадиях, что позволяет эффективно бороться с этим тяжелым заболеванием.

Кроме того, с 2011 года реализуется программа ранней диаг­ностики колоректального рака (рак толстой и прямой кишок), что особенно важно, так как, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, этот вид онкологии к 2030 году выйдет в структуре заболеваемости на первое место. Поэтому Минздравом и было принято решение о необходимости введения такого скрининга. С 2012 года начали работать еще три программы – по ранней диагностике рака печени, пищевода, желудка и предстательной железы.

Куаныш Нургазиев отметил также, что Глава государства ­Нурсултан Назарбаев уделяет отечественной онкологической службе особое внимание, учитывая тревожные цифры онкобольных в стране и то, что онкология стоит на втором месте в списке причин смертности. Переломить эту негативную тенденцию призвана Государственная программа развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан», которая предусмат­ривает повышение доступности высокотехнологичных методов диагностики и лечения рака.

Эффективно бороться с раком помогает и расширяющееся с каждым годом международное сотрудничество отечественных онкологов с зарубежными коллегами. Вот и в этот раз своими успехами поделились врачи Медицинского центра Питтсбургского университета, который считается лучшей некоммерческой организацией в сфере здравоохранения США, объединяющей мировые медицинские учреждения и центры. Достаточно сказать, что этот центр централизовал работу 20 больниц. В его штате 60 000 сотрудников, которые занимаются разработкой новых методов лечения и систем для повышения эффективности ухода за больными.

Медицинский центр Питтсбургского университета является стратегическим партнером Назарбаев Университета по проекту создания Национального научного онкологического центра в Астане. Проект, запланированный на 2017 год, будет осуществляться в рамках Послания Президента РК ­Нурсултана Назарбаева от 2012 года.

– Делегация наших американских коллег высоко оценила сегодняшний уровень отечественной онкологии. Кроме того, мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, которое, как мы уверены, будет не только полезным, но и взаимовыгодным, – подчеркнул заместитель директора по стратегическому развитию Казахского НИИ онкологии и радиологии Даулет Байпеисов.