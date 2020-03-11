Дело Акжаркын Турлыбай находится на постоянном контроле Касым-Жомарта Токаева

Дело казахстанки Акжаркын Турлыбай, которую осудили за контрабанду наркотических средств в Китае, находится на постоянном контроле Президента РК, передает Kazpravda.kz
.
"Сегодня в средствах массовой информации вновь обсуждается вопрос о возможной передаче Казахстану гражданки нашей страны Акжаркын Турлыбай, осужденной судом КНР. В связи с этим необходимо напомнить, что вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, который недавно посетил нашу страну", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
Он отметил, что ранее Президент Казахстана в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 г. призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан.
"Касым-Жомарт Кемелевич поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами. Ситуация находится на постоянном контроле у Главы государства", – заключил он.