Дело АО "Bank RBK": мошенник задержан при получении взятки в 5 тысяч долларов

Алматинец задержан с поличным при получении взятки в 5 тысяч долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сообщает об участившихся фактах мошенничества в отношении лиц, проходящих по уголовным делам.
"Злоупотребляя доверием фигурантов и их родственников, мошенники распространяют сведения о наличии влиятельных связей в правоохранительных органах и судебной системе, обещают положительный исход по уголовным делам. В 2019 году при получении от руководства АО "БТА Банк" 500 тысяч долларов США задержаны сотрудник СЭР ДГД Алматы и двое его посредников", – говорится в сообщении.
В том же году с поличным задержан адвокат "Е.А.", получивший 315 тысяч долларов США за незаконный увод от уголовной ответственности подозреваемых по фактам хищения в АО "Bank RBK" и "Казкоммерцбанк".
"На стадии главного судебного разбирательства в отношении бывшего руководства АО "Bank RBK" выявлен другой факт мошенничества. В сентябре 2020 года КНБ задержан с поличным житель города Алматы "И.М.", который получил 5 тысяч долларов США от подсудимого по вышеуказанному уголовному делу. Ранее им получено 100 тысяч долларов", – дополнили в пресс-службе.
Отмечается, что работа по выявлению и пресечению фактов вмешательства в процесс досудебных расследований и отправления правосудия продолжается.