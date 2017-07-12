Дело экс-главы КНБ Нартая Дутбаева передали в суд

В суд передали дело экс-председателя Комитета Национальной Безопасности РК Нартая Дутбаева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на tengrinews.kz
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"Расследование уголовного дела в отношении Дутбаева Н.Н. завершено и с 4 июля 2017 года находится на рассмотрении в военном суде Акмолинского гарнизона", – проинформировали в КНБ.
Отмечается, что материалы расследования в отношении бывшего главы КНБ содержат государственные секреты.
Ранее сообщалось, что Нартаю Дутбаеву и другим фигурантам дела продлили срок содержания под стражей до 26 июля.
Расследование в отношении данных лиц проводилось под грифом "секретно".
О задержании экс-главы КНБ стало известно 28 декабря 2016 года. Сообщалось, что Нартай Дутбаев, Нурлан Хасенов и Ерлан Нуртаев были задержаны
по подозрению в разглашении госсекретов, превышении власти и должностных полномочий.
Дутбаев в 2001 году был назначен председателем Комитета Государственной Безопасности Республики Казахстан, который возглавлял до 2006 года.
2006–2008 годы – начальник Академии Комитета Государственной Безопасности Республики Казахстан.
В 2008 году – советник Президента Республики Казахстан.
В 2008–2009 годах – вице-президент АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
С апреля 2013-го по март 2014 года – независимый директор АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
Дипломат Нурлан Хасен – экс-советник по политическим вопросам посольства РК в Италии, в 2013 году находился под следствием по делу об экстрадиции из Италии жены экс-главы совета директоров "БТА Банка".