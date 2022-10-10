Дело экс-министра Биртанова: озвучена сумма ущерба государству

Завершено судебное следствие по делу экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева. Начались прения по делу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сегодня закончилось судебное следствие по делу в отношении экс-министра Елжана Биртанова и экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева», – заявил прокурор.

Он напомнил, что Биртанов и Абишев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями путем заключения договора на завершение работ по платформе информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения без проведения конкурса госзакупок, введения пилотной эксплуатации и приемки платформы, работы по которой не завершены, ввода в опытную и промышленную эксплуатацию платформы при ее неработоспособности.

В итоге, по словам прокурора, государству был нанесен ущерб в размере более 1,5 млрд тенге или более 4,1 млн долларов.

«Елжан Биртанов также обвиняется в том, что в июне 2020 года, находясь в командировке в Жамбылской области, почувствовав недомогание, сдал ПЦР-тест на КВИ и, получив отрицательный результат, не обращаясь за медпомощью в медицинские учреждения Жамбылской области, дал незаконное указание сотрудникам Национального центра экстренной медицины организовать его транспортировку из Тараза в Астану на борту санитарной авиации. Это повлекло ущерб государству в размере 5,5 млн тенге ущерб. Биртанов свою вину по данному эпизоду не признал», – резюмировал гособвинитель.