Дело Искандера Сулейменова: в суде рассказали, когда осужденную заключат под стражу

Девушку, признанную виновной в гибели внука писателя Олжаса Сулейменова в ближайшее время доставят в колонию. Об этом на брифинге сообщил судья районного суда №2 Есильского района Астаны Канат Тобагалиулы, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Вчера приговор суда, на основании постановления апелляционной инстанции, вступил в законную силу и уже сегодня принимаются меры по помещению осужденной под стражу. Когда к нам поступит постановление, мы соответственно отреагируем, направим копии постановления уже для исполнения. В порядке исполнения, Мухитова уже будет направлена в следственный изолятор, соответственно дальше уже для отбывания наказания в колонии-поселении, то есть учреждении минимальной безопасности. Ожидаем и направим – это дело времени", – заявил Тобагалиулы.
Отметим, что апелляционная коллегия вынесла решение по делу о гибели Искандера Сулейменова. Осужденной ранее Малике Мухитовой отказали в удовлетворении ее жалобы на решение районного суда. Ее осудили на два года лишения свободы, признав виновной в гибели внука писателя Олжаса Сулейменова.
Напомним, ДТП произошло 22 июня 2018 года. В тот вечер на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей и Жанибек хандар произошло столкновение иномарки и мотоцикла. Погиб один человек. После случившегося в социальных сетях появились сообщения о том, что родные и близкие погибшего ищут очевидцев ДТП.
Спустя два дня, 24 июня, стало известно, что погибшим оказался 26-летний внук известного писателя – Искандер Сулейменов, ехавший на мотоцикле. В полиции в тот же день сообщили, что он скончался на месте от полученных травм. За рулем иномарки, с которой столкнулся мотоцикл Искандера, была 29-летняя жительница Астаны. Ей оказалась Малика Мухитова, дочь начальника департамента полиции Кызылординской области Кайрата Мухитова.
Девушка после задержания была отпущена под залог, она признала свою вину и просила суд не лишать ее свободы.
В ходе предыдущих судебных слушаний было озвучено письмо поэта Олжаса Сулейменова, в котором он призывал суд проявить милосердие и не лишать Мухитову свободы. Родители погибшего Искандера Сулейменова – Лейла Сулейменова и Сергей Хан настаивали на том, чтобы девушка понесла реальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
13 ноября того же года суд в Астане вынес приговор в отношении подсудимой в виде лишения свободы на два года.
28 ноября сторона защиты Малики Мухитовой подала апелляционную жалобу.