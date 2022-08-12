Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?

Как в Москву летала наша конопля

В конце 90-х годов по Кызылорде пролетели слухи: в Байконуре задержаны летчики, перевозившие на транспортном самолете наркотики. Называли среди наркодельцов даже полковника. То ли авиатора, то ли служивого с космодрома. А какие объемы наркоты якобы летали в Москву! Молва не скромничала – назывались тонны «знаменитой» кызылординской наркосодержащей конопли.

Байконур, 1995 год

Лихие 90-е в закрытом городке, еще недавно носившем имя Ленинск. Зияют пустыми окнами пятиэтажки. Те, кто уехал с космодрома в годы его неопределенности, просто бросили квартиры, и зачастую все, что можно использовать или продать, из брошенного жилья вытаскивали мародеры.

На еще недавно ухоженных площадях и в скверах космичес­кого городка шумели базары. На них торговали всяким китайском барахлом, в том числе и вчерашние советские офицеры. Одним из них был старший лейтенант советской армии Сергей Табунский. Он украинец, но на исторической родине никогда не был. Свои командиры ничего ему, с конца 80-х служившему на «точке», обслуживавшей запуск ракет, не предложили. Переходить в казахстанскую армию Сергей не захотел. В России тоже никого из близких не было. Мать жила в Ленинске, то бишь теперь Байконуре, ездила за товарами в Урумчи. Сергея за границу по понятным причинам не выпускали. И тогда он подал рапорт об увольнении и остался безработным. Надо было чем-то зарабатывать на жизнь. Иногда торговал. Пока не встала машина, еще и таксовал. Но хотелось найти более доходный промысел. И он сам придумал себе занятие.

Тула, 2001 год

Цыганский поселок Михайловка знаком всем тулякам. В нем еще в XIX веке бывал Лев Толстой, изучая быт этого вольного народа для своей пьесы «Живой труп». Родной брат писателя, граф Сергей Толстой, был женат на местной цыганке Маше, певице из ресторанного хора. Ее чертами Лев Николаевич наделил героиню пьесы и дал ей такое же имя – Маша.

Правда, в 90-е годы XX века михайловские цыгане славились вовсе не хоровым пением. Женщины в ярких длинных юбках, кожаных куртках и в пуховых платках шныряли в электричках, на тульских и московских вокзалах и улицах – гадали, торговали, попрошайничали, морочили доверчивым людям головы каким-то особым «цыганским гипнозом».

Мужчины… Чем занимались красавцы-брюнеты, в милиции знали, однако «не пойман – не вор». Да и особой ретивости в борьбе с местной наркомафией правоохранительные органы тогда не проявляли. Действовал революционный принцип «всех не перевешаешь», а также современный – «мафия непобедима». Ловили в основном пацанов с пакетиками зелья в карманах. Для галочек в отчетах таких задержаний вполне хватало. Считалось, наркотики в Россию везут из Афганистана. Это была правда, но не вся.

Байконур – Тула

Сначала безработный офицер решил заняться торговлей нар­котиками в одиночку. В конце 1996 года он приобрел, как позже рассказал следователю, прямо на кызылординском базаре кило­грамм марихуаны и сам перевез наркотики в Москву на обычном гражданском самолете. Но в столице Табунский никого не знал, и поэтому продать марихуану ему не удалось. Какое-то время он потолкался в районе трех вокзалов, рассчитывая сбыть наркотик действующей там группировке мнимых глухонемых. Однако те приобрести товар отказались, решив, что продавец – подстава, агент правоохранительных органов.

Вот что любопытно. Тогда же пассажиров казахстанского поез­да, особенно пожилых женщин, прямо на перроне, сжимая в руках дубинки, встречали дюжие парни в серой униформе. Спрашивали, что везем, нет ли наркотиков. У некоторых осматривали сумки. А тут бродит по вокзалам мужчина с килограммом конопли, предлагает ее местной наркомафии – и ничего у него не спрашивают!

Не найдя покупателей, Табунский поехал в Тулу, где в поселке Михайловка жил его знакомый цыган Валерий Муховский, бывавший в Казахстане. Вместе с родственниками он имел в Туле и в области свою семейную сеть наркоторговцев. Удачно сбыв нар­котики Муховскому, Табунский еще несколько раз сам привозил ему в Тулу небольшие партии марихуаны, но наиболее заманчивым для него все же оставался московский рынок. Нужен был надежный канал сбыта, чтобы увеличить поставки.

Без связей тут было не обойтись, поэтому Табунский сошелся в Байконуре с местным «авторитетом» Важей Зафаровым, владельцем популярного кафе, и его охранником Андреем Банским. Все вместе они придумали надежный вид транспорта и наладили регулярные поставки казахстанской марихуаны в Москву.

Карточный долг

Изначально дельцы собирались перевозить наркотики поездами. Но к тому времени на границе России и Казахстана усилили таможенный контроль, и наркоторговцы решили доставлять груз на военно-транспортных самолетах, которые досматриваются весьма поверхностно. Оставалось договориться с летчиками и создать источник поставок конопли.

От Табунского Зафаров узнал, что старший борттехник полка военно-транспортной авиации, расквартированного в Байконуре, капитан Куаныш Байсакалов – страстный игрок в карты. Чтобы втянуть его в дело, Зафаров придумал хитроумный план. Он подослал к Байсакалову карточного шулера, который за вечер выиграл у него две тысячи долларов – сумму, равную зарплате «летуна» почти за два года. Поскольку платить капитану было нечем, Зафаров предложил отработать долг перевозками марихуаны и даже пообещал Байсакалову заплатить наличными 200 долларов за 10 кг перевезенных наркотиков. Продувшемуся игроку ничего не оставалось, как согласиться. Мышеловка захлопнулась – и наркотрафик заработал. Коноплю стали перевозить сразу десятками мешков.

Как установило потом следствие, до начала 1998 года с байконурского военного аэродрома в московский аэропорт Внуково-3 «перелетело» несколько сотен килограммов наркотиков. Байсакалов прятал наркотики в многочисленных тайниках в самом самолете и среди различных грузов для космодрома, которыми Ан-12 был всегда забит до отказа. Летчики иногда перевозили и личные посылки военных. О том, что бортмеханик занимается контрабандой марихуаны, остальные члены экипажа Ан-12 не знали.

Недолго музыка играла

Нужны были надежные и постоянные поставщики товара. Летом 1997 года Важа Зафаров через Табунского договорился об оптовых закупках марихуаны по цене 300 долларов за килограмм с местным жителем из колхоза им. Третьего Интернационала Эдуардом Лимом, уже судимым за наркотики. Этот Эдик раньше сам поставлял коноплю в Байконур. Теперь он охотно влился в группу, почуяв масштабы сбыта зелья. Итак, Куаныш Байсакалов загружал и перевозил баулы с коноплей.

Охранника кафе Банского поселили в Москве. Он встречал груз и обеспечивал его хранение в мегаполисе. Табунский «курировал» перевозку посылок в Тулу, Муховскому. Оттуда анаша распространялась по Туле, области и Подмосковью. Так была создана устойчивая криминальная группа. Новый наркотрафик заработал. Четко, но «недолго музыка играла».

Под колпаком у комитетчиков

О том, что в Москву перевозят наркотики на транспортном самолете прямо с военного космодрома в Байконуре, правоохранительные органы узнали случайно. В сентябре 1997 года сотрудники военной контрразведки в космическом городке получили оперативную информацию о том, что Байсакалов за один вечер проигрывает в подпольном притоне картежников огромные суммы. Откуда такие деньги? Ведь военнослужащие тогда даже денежное довольствие получали нерегулярно. Особый отдел ФСБ по российским войскам на территории Казах­стана установил наблюдение за военными авиаторами и стал прослушивать их телефонные переговоры. Как ни шифровались дельцы, сообщая, что «везут в Москву рис по 300 долларов за килограмм», скоро было установлено, что борттехник с транспортником и его подельники наладили контрабандные поставки конопли на российскую территорию.

Еще через некоторое время российские контрразведчики и подключившиеся к расследованию сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУБНОН) МВД РФ и Казахстанского УКНБ по Байконуру установили всю сеть наркокурьеров как в Казахстане, так и в России.

Но одно дело установить группу. Другое – задержать всех, кто к ней причастен, и получить доказательства криминальной деятельности. Было решено организовать так называемую контролируемую поставку марихуаны.

Вскоре контрразведчики узнали, что на днях наркоторговцы планируют перевезти крупную партию марихуаны. Рейс Ан-12 был назначен на 9 января 1998 года. Перед вылетом на борт самолета поднялись таможенники, которые и раньше досматривали транспортники, но поверхностно. Все ведь друг друга знают в небольшом космическом городке. Кто же мог подумать, что на военном самолете, как на каком-то местном верблюде, возят наркотики?! На этот раз чекисты предупредили таможенников, чтобы они были особенно бдительны. Когда поднявшиеся на борт самолета серьезные таможенники задали именно Байсакалову стандарт­ный вопрос «есть ли на борту контрабанда», тот сразу понял, что находится под колпаком, и показал, где спрятана марихуана.

Из специально устроенных бортмехаником тайников были изъяты приготовленные к отправке набитые «травкой» мешки и огромные клетчатые баулы – общим весом 150 килограммов. Задержанного Байсакалова допросили и предложили ему участвовать в операции. «Прижатый к стенке», он согласился. Позже за сотрудничество со следствием Байсакалов был приговорен только к четырем годам условно.

Развязка во Внуково-3

Как обычно, транспортный самолет Ан-12 приземлился на аэродроме Внуково-3 на отведенной ему полосе. К нему сразу подъехали на тележке двое мужчин. Они получили мешки и клетчатые сумки, не зная, что те помечены еще в Байконуре. Сотрудники ГУБНОН проследили за его получателями до самого гаража москвича Андрея Банского и еще двумя москвичами Сергеем Кузнецовым и Владимиром Никитиным, привлеченными к делу, и взяли всех наркодилеров – всего восемь человек. Еще трое участников группировки были арестованы КНБ Казахстана. Их судили на родине. Разжалованным борттехником Куанышем Байсакаловым занимался военный трибунал.

Любопытно, что гражданин России байконурский грузин Важа Зафаров уже в СИЗО через друзей пытался купить казах­станский паспорт, чтобы получить меньший срок. В России ему уже тогда грозило до 20 лет лишения свободы. Однако его наказали не очень строго. Он скоро вернулся «в город на краю космодрома» и снова занялся бизнесом. На этот раз легальным.

В ходе следствия выяснилась интересная деталь: за некоторые партии марихуаны московские дельцы расплачивались с казах­станцами не «живыми деньгами», а иномарками, машины потом перегонялись на продажу в Казах­стан. Сообщалось, что некоторые автомобили числились в угоне.

Московские следователи уверяли, что если бы сеть наркоторговцев не раскрыли, то в столицу России поступило бы не менее одной тонны марихуаны, которая уже была подготовлена к отправке… в колхозе Третий Интернационал. А так в Москве и в Туле изъяли «всего около 800 кг кызылординской конопли».

Снова в Туле

Пригородный Тульский поселок Михайловку местные правоохранительные органы тогда основательно перетрясли и задержали десяток торговцев нар­котиками. В некоторых домах были изъяты героин, лекарства с кодеином, другие наркотики и спайсы, тогда только появившиеся на рынке. Однако мужчины как-то выкручивались – были задержаны сплошь многодетные матери. А с них какой спрос?!

Хотя считалось, что в поселке живут лишь оседлые цыгане, поч­ти половина жителей вообще не имела никакого гражданства – люди жили с советскими паспортами в построенных из разного хлама домах. Требование снести внеплановые постройки граждане просто игнорировали. В общем, многие криминальные обитатели Михайловки в этой истории отделались легким испугом. Кроме, конечно, Валерия Муховского.