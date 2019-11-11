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Дело каждого гражданина
Айгуль Турысбекова, Алматы
Организаторы первого Антикоррупционного форума поставили в фойе конференц-зала огромный стенд проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы», представляющий собой карту решений. Представители офиса работали с участниками форума в интерактивном формате, записывая их ответы на два вопроса: в чем причина коррупции и какую антикоррупционную идею можно сделать проектом? Таким образом, организаторы мероприятия стремились услышать мнение каждого человека о путях решения этой проблемы, показав на деле, что борьба с коррупцией – это дело и долг каждого гражданина.