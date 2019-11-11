Дело каждого гражданина

Организаторы первого Антикоррупционного форума поставили в фойе конференц-зала огромный стенд проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы», представляющий собой карту решений. Представители офиса работали с участниками форума в интерактивном формате, записывая их ответы на два воп­роса: в чем причина коррупции и какую антикоррупционную идею можно сделать проектом? Таким образом, организаторы мероприятия стремились услышать мнение каждого человека о путях решения этой проблемы, показав на деле, что борьба с коррупцией – это дело и долг каждого гражданина.

Каким государственные органы видят потенциал гражданского общества? Как преодолеть инерционное мышление людей о том, что с коррупцией должны бороться только определенные государственные органы? Кажется, впервые было предложено не только говорить об этом явлении, но каждому человеку участвовать в мероприятиях по противодействию и профилактике коррупции. На форуме развернулись дискуссионные площадки для обмена мнениями по вопросам усиления гражданского контроля над государственным сектором, формирования модели антикорупционного мышления, современных зарубежных трендов по минимизации коррупции в организациях бюджетной сферы.

Как отметил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, казахстанцы должны понять, что коррупция – это проблема всего общества. Основная задача мероприятия – принятие превентивных мер.

– Сегодня один из главных приоритетов – открытость, транспарентность, подотчетность государственных органов обществу. В большинстве стран реформы начинались с преобразования правоохранительных органов. У нас также реализуется «дорожная карта» по реформированию этой структуры. Большие резервы есть во многих государственных организациях, где созданы дублирующие структуры, и их сокращение приведет к изысканию дополнительных средств, минуя бюджет, – отметил он.

Глава агентства считает, что, несмотря на множество мер, принимаемых со стороны государства в борьбе с этим злом, в первую очередь надо воспитывать молодежь в духе добропорядочности, честности, законности, неприятия коррупции и неподкупности. Превенция – это широкое вовлечение гражданского общества, антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, устранение причин и условий, сокращение административных барьеров, бюрократических процедур. Второе направление – формирование антикоррупционной культуры, мировоззрения, правосознания, иммунитета к коррупционным проявлениям.

– Защита бизнеса остается одной из наших приоритетных задач. В рамках защиты бизнеса и инвестиций мы сопровождаем 305 проектов на сумму более 30 миллиардов долларов, из них одна треть – иностранные инвестиции. Думаю, что со временем необходимость в этом проекте отпадет, потому что честность и неподкупность будут превалировать в сознании наших граждан, – сказал Алик Шпекбаев.

Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, в свою очередь, подчеркнул, что уменьшению коррупционных рисков при предоставлении гос­услуг будет способствовать цифровизация в этой сфере.

По мнению директора Цент­ра прикладных исследований «Талап» и заместителя респуб­ликанской специальной мониторинговой группы Рахима Ошакбаева, впервые появляется новый формат противодействия коррупции – широкое вовлечение общественности. Но в обществе нет надежных индикаторов коррупции, позволяющих судить о том, насколько эффективно мы боремся с этим злом. В СНГ обсуждается идея создания граж­данского индикатора восприятия коррупции для получения прикладных данных.

Своими мыслями о причинах возникновения коррупции поделился кинорежиссер, писатель, сценарист Ермек Турсынов. По его словам, одной из главных проблем казахстанцев является чувство «отсутствия дома». Режиссер отметил, что каждый гражданин считает страну «территорией общего пользования» и призвал соотечественников менять свое сознание.