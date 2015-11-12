​Дело мастера боится

Сегодня на фабрике производят пробные партии восьми видов короткорезных макаронных изделий. В последующем ассортимент продукции здесь планируется увеличить в 3–4 раза.

Стаж работы на мелькомбинате у Лязат в качестве инженера-технолога – 8 лет. В свое время окончила Алматинский технологический университет. С пуском фабрики руководство комбината доверило дипломированному специалисту еще более ответственный участок – она возглавила всю рабочую смену. Современная технологическая линия итальянского производства, безусловно, требует высокой квалификации работников. И на предприятии особый упор сделали на собственные кадры. Для их переподготовки пригласили специалистов из консалтинговой компании, организовали обучение в Шымкенте на базе такого же производства. Как говорит Лязат, команда у нее теперь подобрана надежная, в основном это профессионалы своего дела. Поэтому технологическую линию запустили без особых сложностей и проволочек. Оборудование полностью запрограммировано и работает в автоматизированном режиме.

Важно тщательно отслеживать весь производственный процесс, начиная от перекачки муки в соответствующие емкости, в прессовальную установку, вплоть до окончательной сушки и стабилизации продукции. В час линия может выдавать до 1 000 кг макарон различного ассортимента. Проверка качества изделий – тоже на строгом контроле. Осуществляется она в лаборатории.

Коллектив фабрики пополняется постепенно выпускниками вузов. Так, Шакен Жандарбек пришел работать сюда после окончания Казахского агротехнического университета в Астане. Он родом из Актобе. Очень доволен тем, что благодаря новому высокотехнологичному производству в родном краю нашел работу по своей профессии.

– Наша продукция под маркой «Сделано в Казахстане» уже пользуется хорошим спросом у покупателей, – с гордостью говорит Лязат Утарбаева.