Изделия из кожи, войлока, ювелирные украшения из серебра и натуральных камней, глиняная посуда… Более 70 мастеров со всего Казахстана привезли свои работы на ярмарку в рамках фестиваля «Шебер-Керуен-2016».
– Ремесленничество в Казахстане имеет большой потенциал, и мы рады, что вносим свою лепту в развитие древних красивых ремесел. Не первый год работаем в этом направлении, и могу с уверенностью сказать: у мастеров вашей страны поистине золотые руки. Особенно радует, что тайны старинных ремесел постигают и молодые, – отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Мунхтуя Алтангерел, поздравляя граждан республики с Днем Независимости.
В этот день лучшим ремесленникам были вручены награды. За высокий уровень профессионализма в своем деле награждены деревянных дел мастера Мадияр Жапабаев, Нуржан Орынбасаров, Сериккали Кокенов, Еркин Байсултанов.
Сохранять старинные традиции, используя новые технологии, умеет не каждый. Это удается мастерице Куляш Айдарбековой, отмеченной за новаторство. В номинации «Экодизайн» лучшим стал мастер Онгарбай Баймахан. Заслуженную награду за отменные сувениры в национальном стиле получил Азамат Ракымбай. В категории «Молодое дарование» – «Жас дарын» – лучшими признаны Мирас Каналиев, Сагындык Бейсенбаев и Кайсар Иманбаев.
Специальный диплом за продолжение традиций и денежный приз получили Сайфолла Рыстан, создающий плетки-камчи, Артем Усанов, изготавливающий полузабытые ныне деревянные ступы – келі сап, Берикбол Молдабеков, дающий жизнь күбі – специальной емкости для взбивания кумыса, и Берик Бейсбеков – автор лучших сапог, отличающихся экодизайном и национальным колоритом. Амангельды Муканову и Ауес Сагынаевой вручены почетные знаки «Мәдениет саласының үздігі».