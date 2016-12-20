Изделия из кожи, войлока, ювелирные украшения из серебра и натуральных камней, глиняная посуда… Более 70 мастеров со всего Казахстана привезли свои работы на ярмарку в рамках фестиваля «Шебер-Керуен-2016».– Ремесленничество в Казахстане имеет большой потенциал, и мы рады, что вносим свою лепту в развитие древних красивых ремесел. Не первый год работаем в этом направлении, и могу с уверенностью сказать: у мастеров вашей страны поистине золотые руки. Особенно радует, что тайны старинных ремесел постигают и молодые, – отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Мунхтуя Алтангерел, поздравляя граждан республики с Днем Независимости.В этот день лучшим ремесленникам были вручены награды. За высокий уровень профессионализма в своем деле награждены деревянных дел мастера Мадияр Жапабаев, Нуржан Орынбасаров, Сериккали Кокенов, Еркин Байсултанов.Сохранять старинные традиции, используя новые технологии, умеет не каждый. Это удается мастерице Куляш Айдарбековой, отмеченной за новаторство. В номинации «Экодизайн» лучшим стал мастер Онгарбай Баймахан. Заслуженную награду за отменные сувениры в национальном стиле получил Азамат Ракымбай. В категории «Молодое дарование» – «Жас дарын» – лучшими признаны Мирас Каналиев, Сагындык Бейсенбаев и Кайсар Иманбаев.Специальный диплом за продолжение традиций и денежный приз получили Сайфолла Рыстан, создаю­щий плетки-камчи, Артем Усанов, изготавливающий полузабытые ныне деревянные ступы – келі сап, Берикбол Молдабеков, дающий жизнь күбі – специальной емкости для взбивания кумыса, и Берик Бейсбеков – автор лучших сапог, отличающихся экодизайном и национальным колоритом. Амангельды Муканову и Ауес Сагынаевой вручены почетные знаки «Мәдениет саласының үздігі».