Дело мастера... возвысит

1240
Зарина НОКРАБЕКОВА
Изделия из кожи, войлока, ювелирные украшения из серебра и натуральных камней, глиняная посуда… Более 70 мастеров со всего Казахстана привезли свои работы на ярмарку в рамках фестиваля «Шебер-Керуен-2016».

58589daf81cc61482202543.jpeg

– Ремесленничество в Казахстане имеет большой потенциал, и мы рады, что вносим свою лепту в развитие древних красивых ремесел. Не первый год работаем в этом направлении, и могу с уверенностью сказать: у мастеров вашей страны поистине золотые руки. Особенно радует, что тайны старинных ремесел постигают и молодые, – отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Мунхтуя Алтангерел, поздравляя граждан республики с Днем Независимости.

В этот день лучшим ремесленникам были вручены награды. За высокий уровень профессионализма в своем деле награждены деревянных дел мастера Мадияр Жапабаев, Нуржан Орынбасаров, Сериккали Кокенов, Еркин Байсултанов.

58589dbf048591482202559.jpeg

Сохранять старинные традиции, используя новые технологии, умеет не каждый. Это удается мастерице Куляш Айдарбековой, отмеченной за новаторство. В номинации «Экодизайн» лучшим стал мастер Онгарбай Баймахан. Заслуженную награду за отменные сувениры в национальном стиле получил Азамат Ракымбай. В категории «Молодое дарование» – «Жас дарын» – лучшими признаны Мирас Каналиев, Сагындык Бейсенбаев и Кайсар Иманбаев.

58589dc9327d31482202569.jpeg

Специальный диплом за продолжение традиций и денежный приз получили Сайфолла Рыстан, создаю­щий плетки-камчи, Артем Усанов, изготавливающий полузабытые ныне деревянные ступы – келі сап, Берикбол Молдабеков, дающий жизнь күбі – специальной емкости для взбивания кумыса, и Берик Бейсбеков – автор лучших сапог, отличающихся экодизайном и национальным колоритом. Амангельды Муканову и Ауес Сагынаевой вручены почетные знаки «Мәдениет саласының үздігі».

Популярное

Все
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Лидеры прибывают в Алматы
Главный документ нашей Независимости
В Алматинской области запущен ряд блочно-модульных котельных
Суперприложение Aitu расширяет функционал
Созидательный дух конституции
Марафон книгочеев
AI-Sana в помощь студентам
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Нацбанк может повысить базовую ставку
В краю шахтерском
Учитывать экономическую активность каждого
Укрепляя промышленный потенциал
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
«Врата ада» могут погаснуть
Путь к цифровой независимости
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Фундамент Независимости
Король Иордании посетит Казахстан
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]