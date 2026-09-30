Дело о хранении крупной партии мефедрона пересмотрят в области Жетісу

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В области Жетісу в автомобиле женщины обнаружено 962 грамма мефедрона. Еще небольшое количество психотропного вещества находилось в ее личных вещах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона



Она осуждена к 3 годам лишения свободы за незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта. Вместе с тем отдельные материалы дела, включая сведения электронной переписки и обстоятельства перевозки вещества, требовали дополнительной оценки на предмет возможной цели сбыта.



Кроме того, изъятая партия составляла почти 1 кг и относилась к особо крупному размеру, что также имело значение для оценки цели ее приобретения и перевозки.



По протесту прокурора кассационный суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.