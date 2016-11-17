В суде № 2 Семея слушалось дело в отношении 30-летнего предпринимателя, обвиняемого в хулиганстве. Действительно, со стороны его действия выглядят как «особо дерзкое нарушение общественного порядка»: вдруг развернув свой автомобиль, подсудимый бросился в погоню за грузовиком, а догнав – обругал и избил его водителя, после чего с места происшествия скрылся. В деле упоминается, что потерпевший почти месяц не работал, так как стеснялся кровоподтеков на лице. Поэтому вчинил также гражданский иск о взыскании материального ущерба на 80 тыс., морального вреда на 250 тыс., а также расходов на представителя в суде – 30 тыс. тенге.

Однако допрошенный во время судебного заседания «хулиган» свою вину признал частично, а именно – по факту избиения потерпевшего. А вот хулиганские побуждения отрицал полностью. И показал, что в тот солнечный августовский день он со своей супругой, тетей и бабушкой отправился на торжество. В салоне авто щебетали нарядно одетые женщины, царило благодушие и предчувствие праздника. На улице было жарко, и окна пришлось открыть.

На проезжей части дороги оказалась большая лужа, и мужчина за рулем сбавил скорость и стал прижиматься к правой бровке проезжей части, словом, сделал все, чтобы максимально без потерь для себя и окружающих пересечь водное препятствие. Однако двигавшийся навстречу грузовик прое­хал по луже на полной скорос­ти, от чего потоки грязи обрушились на легковушку, причем вода попала через открытые окна в салон машины. Было испорчено не только настроение, но и наряды женщин.

Подсудимый настолько возмутился поведением горе-водителя, что поехал следом за ним, и когда догнал его, то сначала высказал свои претензии устно, а затем поколотил его (видеорегистратор зафиксировал, что побои длились 17 секунд). Признает, что подверг потерпевшего избиению, причинил ему телесные повреждения и легкий вред здоровью. Однако хулиганских действий он не совершал, общественный порядок не нарушал, хотел только «разобраться» с тем, кого считает виновным в создавшейся конфликтной ситуации. В совершенном раскаивается.

Допрошенный потерпевший полностью подтвердил признательные показания подсудимого. Как и то, что мог неумышленно обрызгать его машину.

Дальнейший ход заседания напомнил судебные «прения» в любимом всеми фильме: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?» – «Да, испытывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу». Шутки шутками, а роль в последовавшем приговоре подтекст происшествия сыграл огромную.

Так, суд разъяснил, что уголовно наказуемым хулиганством могут быть признаны совершенные с особой дерзостью умышленные действия, нарушающие общест­венный порядок, проявляющие явное неуважение виновного к обществу и нормам морали, обусловленные его желанием противопоставить себя окружающим, показать свое пренебрежительное отношение к ним, сопровождавшиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

В данном случае даже видеорегистратор, установленный на автомашине потерпевшего, показал, что действительно подсудимый при приближении к машине потерпевшего стал смещаться ближе к обочине, а вот его будущая «жертва» продолжала движение, не замедляя скорость. Таким образом, виновником конфликтной ситуации, по мнению суда, стал сам потерпевший. А нанесение оскорблений, побоев, причинение телесных повреждений и другие подобные действия, вызванные личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших, должны квалифицироваться по статьям УК РК, предусматривающим ответственность за преступления против личности, в данном случае – по статье 108 УК РК.

Приняв во внимание переквалификацию статьи обвинения, суд счел облитого водой из лужи подсудимого виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 МРП в доход государства. А также взыс­кал в пользу избитого водителя грузовика в счет компенсации за моральный вред сумму 30 тыс. тенге и столько же – за расходы на представителя.

...Легко предположить, что многие автолюбители и профессионалы пойдут дальше выводов суда, лихо определив истинного винов­ника возникшей ситуации – нет, не лужу, а ведомство, в чьей власти все эти лужи, ямы и колдобины вовремя ликвидировать. Но это уже совсем другая статья...