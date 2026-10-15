Дело о смертельном ДТП с участием автобуса и мопеда пересмотрят в Алматы

После трагедии виновных наказали, но предприятие ушло от ответственности.

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В Алматы произошло ДТП с участием служебного транспорта, в результате погиб человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Суд признал виновными двух водителей и обязал их солидарно выплатить потерпевшему моральный ущерб - 25 млн теңге.

В ходе изучения дела возник вопрос: почему вред, причиненный источником повышенной опасности, взыскан только с водителей, при этом владелец автобуса, то есть товарищество, гражданским ответчиком так и не признано.

Хотя по закону предприятие обязано солидарно нести ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, то есть за деятельность своих работников.

По протесту Генпрокуратуры кассационный суд отменил судебные акты в части гражданского иска и вернул дело на новое рассмотрение для установления размера материальной ответственности осужденных и юридического лица.