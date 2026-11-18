Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении 5 подозреваемых в организации и руководстве деятельностью финансовой пирамиды «Buyers Union», сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, для придания видимости законности использовался статус потребительского кооператива, арендовались офисы в крупных бизнес-центрах и создавались региональные подразделения. Разветвленная сеть офисов действовала в Астане, Актау, Актобе, Уральске, Атырау, Кокшетау, Караганде, Таразе, Шу, Алматы, Шымкенте и других населенных пунктах Казахстана.

Гражданам через социальные сети и интернет-площадки рекламировалась возможность получить «беспроцентный» заем на приобретение жилья или автомобиля, рефинансировать действующие кредиты либо воспользоваться программами Trade-in. При этом одним из ключевых условий получения займа являлось привлечение новых пайщиков: после внесения первоначального паевого взноса гражданин становился в очередь, а ее продвижение зависело от поступления денег от новых участников.

Для взаимодействия с пайщиками применялись цифровые платформы «TrustContact» и «TrustMe», позволявшие заключать договоры онлайн, пользоваться личным кабинетом и отслеживать внесенные средства и продвижение очереди. В результате с 332 гражданами заключены договоры на общую сумму более 562 млн теңге.

С санкции суда наложен арест на 6 автомашин, криптоактивы в размере 5 513 USDT и 1 003 Futeres. Уголовное дело направлено в суд.