…Дело рук самих замерзающих

Колонка обозревателей
201
Асет Калымов

Недавно, разбираясь с жалобами жителей Алматинской области на отсутствие в их домах систем теплоснабжения, услышал от чиновников интерес­ный аргумент, якобы снимающий с них ответственность за сложившуюся аховую ситуацию в коммунально-бытовой сфере. В интервью мне работники местных акиматов отмечали, что квартиры в многоэтажках – частная собственность жильцов. Это такое же имущество, как и индивидуальное домострое­ние. А значит, все хлопоты по содержанию должны возлагаться на хозяев, в том числе вопросы тепло-, электро- и водоснабжения, ремонта подвалов, подъездов, кровли.

«Но поскольку строительство блочно-модульных котельных (БМК) стоит больших денег, которые гражданам не под силу собрать, государство взяло на себя обязательство наладить отопление в многоквартирном жилом секторе», – пояснили специалисты Талгарского районного отдела ЖКХ.

Выходит, местные власти как бы облагодетельствовали жителей городов и сел, обратив внимание на острую проблему. Так, глядишь, дойдет и до того, что чиновники нач­нут попросту отмахиваться (как от назойливых мух) от обывателей, пристающих к ним с различными просьбами. Мол, решайте свои проб­лемы сами...

К слову, такой подход уже прак­тикуется. Мерзнущим каждую зиму талгарцам предлагают на собственные средства сооружать котлы либо искать спонсоров. Рекомендуют даже восстановить разрушенные много лет назад старые котельные. По словам управленцев, госбюджет не резиновый, денег не хватает на более насущные нужды.

Зато в том же селе Кендала, где уже 30 лет жильцы многоэтажек обогревают свои квартиры углем, дровами и электричеством, построена новая блочно-модульная котельная, обслуживающая… местный акимат. Для себя, любимых, бастыки умеют создать самые комфортные условия и найти необходимое финансирование.

Достаточно взглянуть на фешенебельное здание бывшего казино Royal Plaza в Конаеве, где сейчас располагается акимат Алматинской области. В конце прошлого года данный объект был выкуплен за 3,2 млрд бюджетных тенге. На эти деньги можно было построить около 20 БМК и полностью закрыть потребность в теплоснабжении райцентра Талгара и окрестных сел.

Тем временем жильцы неблаго­устроенных многоэтажек ругают на чем свет стоит чиновников, не выполнивших свои обещания дать им долгожданное тепло. Больше всего возмущают граждан длительные сроки бюрократических процедур. К примеру, на разработку одной только проектно-сметной документации БМК уходит в среднем от нескольких месяцев до года. Еще 45 дней нужно ждать заключения госэкспертизы. Затем подается заявка в маслихат области на выделение бюджетных средств для строительно-монтажных работ.

А вот само строительство котельной и прокладка теплосетей от нее до жилых домов занимает по времени от одного до трех месяцев. Неужели нельзя упростить и ускорить бумажно-разрешительные процедуры? Ведь за долгие 30 лет в Талгаре, Есике, Каскелене, других малых городах и селах Алматинской области выросло целое поколение, с самого рождения не знающее, что такое теплые батареи…

Думается, не случайно чиновники предлагают гражданам самостоятельно строить БМК. Уже никого не удивляет, что местные жители своими силами и за свой счет асфальтируют улицы, прокладывают водопровод, тянут линии электропередачи и газовые сети (!). Подобные «субботники» уже стали повсеместной традицией в регионе.

Но если все работы будут делать сами горожане и сельчане, тогда зачем нужны акимы и их команды? Может, лучше бюджетные средства, предназначенные для благоустройства территорий, раздать жильцам? Возможно, они потратят их с куда большей пользой. Тем более что это деньги налогоплательщиков, на которые, к слову, и содержится многочисленная армия госслужащих.

Все колонки автора

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Праздник середины осени
Больше инвестиций – больше проектов
Простите, Учитель!
Покатался от души
Ненужные инвестиции
О школах и градостроительстве
Разговор будет о главном
Вовремя засыпать семена
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Простите, Учитель!
О школах и градостроительстве
Унылая пора…
Успеть все!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]