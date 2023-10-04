…Дело рук самих замерзающих
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Недавно, разбираясь с жалобами жителей Алматинской области на отсутствие в их домах систем теплоснабжения, услышал от чиновников интересный аргумент, якобы снимающий с них ответственность за сложившуюся аховую ситуацию в коммунально-бытовой сфере. В интервью мне работники местных акиматов отмечали, что квартиры в многоэтажках – частная собственность жильцов. Это такое же имущество, как и индивидуальное домостроение. А значит, все хлопоты по содержанию должны возлагаться на хозяев, в том числе вопросы тепло-, электро- и водоснабжения, ремонта подвалов, подъездов, кровли.