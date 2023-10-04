…Дело рук самих замерзающих

«Но поскольку строительство блочно-модульных котельных (БМК) стоит больших денег, которые гражданам не под силу собрать, государство взяло на себя обязательство наладить отопление в многоквартирном жилом секторе», – пояснили специалисты Талгарского районного отдела ЖКХ.

Выходит, местные власти как бы облагодетельствовали жителей городов и сел, обратив внимание на острую проблему. Так, глядишь, дойдет и до того, что чиновники нач­нут попросту отмахиваться (как от назойливых мух) от обывателей, пристающих к ним с различными просьбами. Мол, решайте свои проб­лемы сами...

К слову, такой подход уже прак­тикуется. Мерзнущим каждую зиму талгарцам предлагают на собственные средства сооружать котлы либо искать спонсоров. Рекомендуют даже восстановить разрушенные много лет назад старые котельные. По словам управленцев, госбюджет не резиновый, денег не хватает на более насущные нужды.

Зато в том же селе Кендала, где уже 30 лет жильцы многоэтажек обогревают свои квартиры углем, дровами и электричеством, построена новая блочно-модульная котельная, обслуживающая… местный акимат. Для себя, любимых, бастыки умеют создать самые комфортные условия и найти необходимое финансирование.

Достаточно взглянуть на фешенебельное здание бывшего казино Royal Plaza в Конаеве, где сейчас располагается акимат Алматинской области. В конце прошлого года данный объект был выкуплен за 3,2 млрд бюджетных тенге. На эти деньги можно было построить около 20 БМК и полностью закрыть потребность в теплоснабжении райцентра Талгара и окрестных сел.

Тем временем жильцы неблаго­устроенных многоэтажек ругают на чем свет стоит чиновников, не выполнивших свои обещания дать им долгожданное тепло. Больше всего возмущают граждан длительные сроки бюрократических процедур. К примеру, на разработку одной только проектно-сметной документации БМК уходит в среднем от нескольких месяцев до года. Еще 45 дней нужно ждать заключения госэкспертизы. Затем подается заявка в маслихат области на выделение бюджетных средств для строительно-монтажных работ.

А вот само строительство котельной и прокладка теплосетей от нее до жилых домов занимает по времени от одного до трех месяцев. Неужели нельзя упростить и ускорить бумажно-разрешительные процедуры? Ведь за долгие 30 лет в Талгаре, Есике, Каскелене, других малых городах и селах Алматинской области выросло целое поколение, с самого рождения не знающее, что такое теплые батареи…

Думается, не случайно чиновники предлагают гражданам самостоятельно строить БМК. Уже никого не удивляет, что местные жители своими силами и за свой счет асфальтируют улицы, прокладывают водопровод, тянут линии электропередачи и газовые сети (!). Подобные «субботники» уже стали повсеместной традицией в регионе.

Но если все работы будут делать сами горожане и сельчане, тогда зачем нужны акимы и их команды? Может, лучше бюджетные средства, предназначенные для благоустройства территорий, раздать жильцам? Возможно, они потратят их с куда большей пользой. Тем более что это деньги налогоплательщиков, на которые, к слову, и содержится многочисленная армия госслужащих.