​Дело рук утопающих

523
Марина Иванова, Уральск

Как рассказала представительница жителей Надежда Солодовникова, поводом к обращению в городское Общество защиты прав потребителей, юрист которого взялся разобраться в деятельности КСК, стала нестыковка в ежемесячных платежах за обслуживание КСК. В них были включены такие пункты, как освещение подъездов и опрессовка отопительной системы. Однако деньги за эти услуги взимались отдельно. При этом, начиная с августа 2016 года, света в подъез­дах всех четырех домов не было вообще. Причиной его отсутствия руководство КСК называло накоп­ленные жильцами долги. Кроме этого, не работали лифты.

– Но дело даже не в этом, – говорит представительница жильцов, вступивших в конфликт с председателем своего кооператива. – А в том, что городские власти никак не реагируют на наши просьбы разобраться в этом деле, и никто из представителей акимата не пришел на организованную нами встречу.

Так как дома арендные, а значит, в них живут не собственники, то договор на их обслуживание с КСК заключал отдел ЖКХ акимата Уральска. Однако при всем желании привлечь к решению ситуации городские власти жильцам это никак не удается, потому как в условиях заключенного договора нет права контроля.

После многих попыток достучаться до «высоких» кабинетов представители жильцов пришли к выводу, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Собравшись воедино, жильцы добились рассмотрения дела департаментом государственных доходов.

По результатам проверки за период с 1 января 2012-го по 31 декабря 2016 года было доначислено более 5,3 млн тенге налогов. Кроме этого, был подтвержден факт «неприменения кассового аппарата по полученным денежным средствам от жителей домов» и «неотражения» дохода в формах налоговой отчетности.

Жители, однако, оказались крайними в этой ситуации, ведь именно на их плечи лягут недоплаченные налоги, долги за электроэнергию, которые накопило руководство КСК, и штрафы за допущенные нарушения.

– При обращении с коллективным заявле­нием нам потребовалось два месяца, чтобы государственные органы назначили и приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности КСК, – говорит юрист, помогающий жильцам, Шакир Суханбердин. – Мы обращались с заявлениями в отдел ЖКХ, УВД Уральска, департамент госдоходов ЗКО, но только после обращения в прокуратуру была назначена проверка. Как оказалось, кооперативы собственников квартир вообще выпали из сферы контроля проверяющих органов, так как не являются ни субъектами предпринимательства, ни государст­венными предприятиями. Ни один контро­лирующий орган не желает осуществлять проверку, так как нет правовой базы, регулирующей деятельность КСК. Противостоя­ние продолжается...

