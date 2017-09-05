Как рассказала представительница жителей Надежда Солодовникова, поводом к обращению в городское Общество защиты прав потребителей, юрист которого взялся разобраться в деятельности КСК, стала нестыковка в ежемесячных платежах за обслуживание КСК. В них были включены такие пункты, как освещение подъездов и опрессовка отопительной системы. Однако деньги за эти услуги взимались отдельно. При этом, начиная с августа 2016 года, света в подъездах всех четырех домов не было вообще. Причиной его отсутствия руководство КСК называло накопленные жильцами долги. Кроме этого, не работали лифты.
– Но дело даже не в этом, – говорит представительница жильцов, вступивших в конфликт с председателем своего кооператива. – А в том, что городские власти никак не реагируют на наши просьбы разобраться в этом деле, и никто из представителей акимата не пришел на организованную нами встречу.
Так как дома арендные, а значит, в них живут не собственники, то договор на их обслуживание с КСК заключал отдел ЖКХ акимата Уральска. Однако при всем желании привлечь к решению ситуации городские власти жильцам это никак не удается, потому как в условиях заключенного договора нет права контроля.
После многих попыток достучаться до «высоких» кабинетов представители жильцов пришли к выводу, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Собравшись воедино, жильцы добились рассмотрения дела департаментом государственных доходов.
По результатам проверки за период с 1 января 2012-го по 31 декабря 2016 года было доначислено более 5,3 млн тенге налогов. Кроме этого, был подтвержден факт «неприменения кассового аппарата по полученным денежным средствам от жителей домов» и «неотражения» дохода в формах налоговой отчетности.
Жители, однако, оказались крайними в этой ситуации, ведь именно на их плечи лягут недоплаченные налоги, долги за электроэнергию, которые накопило руководство КСК, и штрафы за допущенные нарушения.
– При обращении с коллективным заявлением нам потребовалось два месяца, чтобы государственные органы назначили и приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности КСК, – говорит юрист, помогающий жильцам, Шакир Суханбердин. – Мы обращались с заявлениями в отдел ЖКХ, УВД Уральска, департамент госдоходов ЗКО, но только после обращения в прокуратуру была назначена проверка. Как оказалось, кооперативы собственников квартир вообще выпали из сферы контроля проверяющих органов, так как не являются ни субъектами предпринимательства, ни государственными предприятиями. Ни один контролирующий орган не желает осуществлять проверку, так как нет правовой базы, регулирующей деятельность КСК. Противостояние продолжается...