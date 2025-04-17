Родителей подсудимых не смогли посадить рядом с с защитниками, сообщает Kazpravda.kz

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Судебное заседание началось с представления обвиняемых. В ходе выступления судья Ержан Жанузаков обратился к присутствующим и порекомендовал участникам процесса не давать интервью в СМИ по поводу уголовного дела.

Судья напомнил, что 10 апреля прошло предварительное судебное заседание. Учитывая мнение участников процесса, было принято решение провести слушания по данному делу в открытом режиме.

Кроме того, все судебные заседания транслируются в прямом эфире на YouTube-канале Верховного суда.

Все представители СМИ принимают участие в процессе без каких-либо препятствий. В связи с небольшими размерами зала суда были подготовлены специальные дополнительные залы

«Прошу воздержаться от комментариев по данному делу в СМИ до завершения процесса. В некоторых случаях это может рассматриваться как давление на суд в соответствии с законодательством», —предупредил он.

В свою очередь защитник обвиняемых Боленбаев отметил, что родителей подозреваемых ограничили в правах.

«Родители обвиняемых назначены защитниками в ходе досудебного расследования. Тем не менее, их мнения не учитываются судом, а также им не предлагают переводчиков. В настоящий момент они находятся в задней части зала», – пояснил защитник.

Затем судья объяснил, что родителей не смогли посадить рядом с адвокатами из-за нехватки мест.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и якобы в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Объем уголовного дела составил 62 тома.

Адвокаты подсудимых и потерпевшие сегодня просили перенести суд из Талдыкоргана в Алматы.