Дело темное

То, что мегаполис по вечерам стал выглядеть гораздо мрачнее, алматинцы заметили еще в начале нынешнего года. Но если отсутствие подсветки зданий и учреждений еще можно как-то объяс­нить экономией и пережить, то отсутствие уличного освещения по вечерам и ночам – это уже вопрос безопасности: темные переулки любят обживать темные же личности, да и проезжая часть становится смертельно опасной.

В плотном городском автомобильном потоке можно не заметить возникшего из темноты пешехода. А если вдруг еще пошел дождь и, как назло, на недавно уложенный асфальт на одном из самых загруженных городских проспектов не успели нанести разметку, то дорога с работы домой ­превращается в то еще испытание!

– Я водитель с достаточно большим стажем, и то мне тяжело передвигаться по городу, – делится возмущением житель Алматы Руслан Садыков. – В городском потоке только фары не спасают. Во-первых, на многих машинах, которые никогда и на трассу-то не выезжали, стоят галогеновые, причем не отрегулированные лампы, которые ослепляют встречный транспорт.

Во-вторых, за городом водители переключают дальнее освещение на ближнее. В городском транспортном потоке таких машин две-три на сто метров. Глаза просто не успевают отдохнуть. А если идет дождь, то дороги вообще не видно – все бликует в лужах и брызгах на стекле и зеркалах. Сейчас вечерами рано темнеет – дети со школ возвращаются, подростки на мопедах гоняют – их просто не видно.

Кроме повышенной угрозы аварийности и травмоопасности, темный город вызывает давящее, угнетающее впечатление как у алматинцев, так и у гостей. Потеря своего вида для современного мегаполиса – уже проблема с точки зрения деловой и туристической привлекательности.

Поползли разные слухи, некоторым можно найти подтверждение на сайте города еще от 19 сентября: «Акимат Алматы расторгает договор с недобросовестным поставщиком из-за возникших проблем с уличным освещением». В сообщении говорится, что проблемы возникли из-за неисполнения договорных обязательств со стороны компании-поставщика.

Все началось в 2018 году, когда Управление энергетики и водоснабжения города Алматы, а также подведомственная организация «Алматы Қала Жарық» (АКЖ) заключили договор государственно-частного партнерства (ГЧП) по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» с частным партнером – консорциумом. В его составе три компании: ABM-Вuilding-2007, ТОО «Электроремонт» и ABM-Project.

О том, что частный партнер пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и конкурсной документации, а также государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, пожарной безопаснос­ти, гражданской защиты, рассказал на пресс-конференции руководитель «Алматы Қала Жарық» Игорь Мысик еще в середине сентября.

Он также отметил, что как результат периодически возникают поломки в сетях городского освещения, и именно этот факт, по его мнению, вызывает справедливое возмущение жителей Алматы.

Стоит отметить, что в сентябре проходило празднование Дня города, а на масштабные проблемы с городским осве­щением горожане стали жаловаться лишь последние несколько дней. Значит, на период праздников сторонам все же как-то удавалось договориться.

Оказывается, договаривались и ранее. В середине августа 2023 года в ряде средств массовой информации было опубликовано сообщение генерального директора ТОО «ABM Group» Тимура Садирова, где говорилось, что в начале августа в некоторых районах Алматы были выявлены некие рабочие группы, занятые дублированием функций участников ГЧП. А именно: самовольно вносящие изменения в оборудование, изготовленное, установленное и обслуживаемое ТОО «Электроремонт», «ABM-Building-2007» и «ABM-Project».

В своем сообщении генеральный директор также отметил, что «никакого уведомления о деятельности «нелегальных электриков» не поступало». К тому же подобная самодеятельность может привести к трагедии – гибели людей от удара электрическим током, поскольку любое вмешательство в систему электрического уличного освещения должно быть согласованным.

То, что в городе были обнаружены открытые шкафы управления уличным осве­щением, а это создает риски доступа и удара электрическим током, в особенности для детей, отмечал и руководитель «Алматы Қала Жарық».

Похоже, до начала октября стороны лишь обменивались взаимными претензиями, а опустившаяся на город сумеречная мгла – это лишь начало кульминации затянувшегося конфликта между властями города и компаниями-поставщиками.

При этом на сайте акимата сообщалось: «Чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением… и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения, не охваченные модернизацией, переходят в управление районных акиматов. Эти меры облегчат заключение новых договоров на обслуживание линий наружного освещения. На текущий момент уже заключен договор с аппаратом акима Алмалинского района. По остальным районам Алматы ведутся аналогичные подготовительные работы по обслуживанию линий наружного освещения, которые планируется завершить до конца сентября текущего года».

Однако отсутствие освещения в городе говорит лишь о том, что к данному сроку решение вопроса так и не найдено.

Принимать чью-либо сторону и обвинять акимат или же поставщиков в том, что мегаполису грозит в ближайшее время и вовсе погрузиться во тьму, мы не можем по ряду причин. И той, и другой стороной приводится масса обоснованных аргументов, разобраться в которых на данном этапе способен только суд.

Подробности затянувшегося конфликта можно найти в публикациях различных изданий. Но раз ситуация дошла до отключения освещения, значит, в конфликте увязли не только коммер­ческие интересы компаний и стремление акимата покомандовать, наивно выдаваемое за желание сделать жизнь горожан чуточку ярче в темное время суток.

Остается уповать на вмешательство кого-нибудь свыше, чтобы на время, пока коммерсанты не договорятся с властями, алматинцы и гости города не испытывали страха быть задавленными в кромешной тьме или получить удар током.