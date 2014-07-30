Дело топ-менеджеров "Казатомпрома" передано в суд

Финансовая полиция предала суду топ-менеджеров национальной компании "Казатомпром", сообщается пресс-службой Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

"Расследование данного уголовного дела завершено. С 19 июня 2014 года уголовное дело находится на рассмотрении суда № 2 Усть-Каменогорска", – опубликовано на сайте.

В марте 2014 года финансовая полиция по обвинению в хищении денежных средств АО "Национальная компания "Казатомпром" в сумме свыше 1,3 млрд тенге арестовала управляющего директора АО "Национальная компания "Казатомпром" Шевелева и заместителя директора ТОО "Казатомпром-Демеу" Абдразакова, а также директора ТОО "Сырдария-жоба Курылыс" Алибекова – предполагаемого лидера организованной преступной группы "Алибекова".