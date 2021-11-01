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Дело – труба
Галина Вологодская

В Алтае с отравлением угарным газом госпитализировали 9-летнего мальчика и его 3-летнюю сестренку. Как установили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, у печи, которой отапливали дом, был весь «букет» нарушений: отсутствовала тяга, заслонка была закрыта, а сама печь – в трещинах. В Семее по тем же причинам смертельное отравление угарным газом получила 74-летняя пенсионерка.

Как пояснили в департаменте, чеэсники провели обход в частном секторе всех городов и сел области еще в августе-сентябре. Проинструктировали, как правильно эксплуатировать печь. Объяснили, чем опасны трещины и как при закрытой заслонке в комнату попадает опасный газ. Только в Тарбагатайском районе сотрудники департамента помог­ли в 50 домах привести печи в порядок. Кроме того, каждому владельцу вручили памятки. Но несмотря на это, многие поленились даже прочистить дымоход.

– На сегодня у нас на контроле больше 8 тысяч жилых домов с семьями из социально уязвимых слоев, – пояснила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Мы планируем установить у них датчики угарного газа.

К слову, в отопительный сезон 2020–2021 годов в Восточном Казахстане пострадали 76 человек. Причина всегда одна – нарушения эксплуатации печи отопления.

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