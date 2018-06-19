Но ошибки все же случаются. С такой ситуацией ежегодно сталкиваются сотни работников медицинских учреждений. Один из примеров – судебное разбирательство молодой женщины из Атырау. В 2016 году у нее определили рак правой молочной железы. Местными врачами была проведена операция – удаление груди. Впоследствии женщина прошла обследование в Астрахани, и, к удивлению российских врачей, выяснилось, что диагноз медиков из Атырау был ошибочным. Как рассказали в Атырауском областном суде, пострадавшая обратилась с граж­данским иском в суд. Ответчиками выступили городская поликлиника № 2 и областной онкологический дис­пансер. Материальный ущерб здоровью пациентка определила в размере 3,4 млн тенге, а моральный – в 20 млн тенге. В итоге суд вынес решение о возмещении ущерба в сумме 6 млн 130 тыс. тенге.

– Суд выявил ненадлежащее исполнение прямых обязанностей врачами поликлиники, онкологического диспансера, а неправильное проведение анализов работниками Атырауского института судебной экспертизы послужило прямой причиной прогрессирования запущенного гнойно-некротичес­кого процесса и потери органа. Приговор вступил в законную силу, – отметили в Атырауском областном суде.

Но пострадавшая от врачебной ошибки женщина намерена теперь подать в суд на самих медиков. В отношении медперсонала ведется служебное расследование. Свою позицию озвучили и в областном управлении здраво­охранения. По мнению руководителя управления здраво­охранения Маншук Аймурзиевой, изучаются все действия врачей и экспертов.

– У пациента был гнойно-некротический обширный процесс, который тоже может привести к удалению этой части тела. Впослед­ствии процесс может привести к опухоли, – считает Маншук Аймурзиева. – Что касается вопроса защиты самих врачей от таких ситуаций, то, по моему мнению, необходимо изучать каждый случай скрупулезно. В республике соз­даются профессиональные ассоциации, которые должны дать правильную оценку профессиональной деятельности в случае возникновения ошибки. На сегодня врачебные ошибки рассматриваются на уровне правоохранительных органов, привлекаются независимые эксперты. Но независимых экс­пертов у нас начали готовить в последние 5–7 лет. Это практикующие врачи или те, кто имеет достаточный стаж и находится в трудовом отпуске.

Нужно четко разделять ситуации, когда у врача была возможность правильно оказать медицинскую помощь, но он по халатности или нежеланию осознанно не использовал свои возможности. И ситуации, когда он пытался помочь, но ошибся. В целом, отмечают в управлении здравоохранения, жалобы населения направлены не на профессиональную деятельность медсотрудников, а на неналаженность культуры общения между пациентом и врачами.

– Большая проблема на уровне медработников среднего звена. Недостаток в организационных вопросах. Мы должны достучаться до каждого работника. Чтобы он профессионально мог вести диалог с пациентом, проводить разъяснительную работу. В том числе по профилактике заболеваний. А для этого необходимы кадры. Этот вопрос в нашей облас­ти также стоит очень актуаль­но, – подчеркнула Маншук Аймурзиева.

В области ощущается нехватка порядка 200 медработников. Это учитывая тех специалистов, которые уже находятся в предпенсионном возрасте. Но в течение нескольких последующих лет эту проблему планируют решить. Ежегодно местный бюджет выделяет образовательные гранты на обучение специалистов в сфере здравоохранения.

– В течение 7 лет мы планируем закрыть проблему нехватки кадров. В прошлом году акимат выделил средства на подготовку 35 специалистов, в текущем году гранты получат еще 45 человек. Помимо этого 29 специалистов готовятся за счет спонсоров. Чтобы все эти кадры начали приносить реальную пользу медучреждениям области, необходимо время, – заключила Маншук Аймурзиева.