​Дело всех и каждого

В ходе заседания «круглого стола» председатель Общественного совета Рахман Алшанов отметил, что проведение досрочных выборов соответствует Конституции РК и Закону «О выборах». Легитимность верховной власти отвечает нашим экономическим, социально-политическим интересам. Стабильное развитие Казахстана имеет значение не только с внутриполитической точки зрения, но и с международной.

– Думаю, что общественность Алматы примет активное участие в предстоящих выборах Президента, – выразил уверенность Рахман Алшанов, отметив возросшую за последние годы граж­данскую активность и ответственность горожан.

В ходе обсуждения своим мнением поделились представители разных партий и общественных объединений, отметившие свое­временность объявления досрочных президентских выборов. Так, государственный деятель и дипломат Икрам Адырбеков подчеркнул важность предстоя­щей избирательной кампании в геополитическом контексте.

– Казахстан не должен терять темпов экономического развития, утрачивать свои позиции на международной арене, поэтому всенародно избранному Президенту предстоит принимать ключевые решения для дальнейшего развития, – отметил он.

Солидарен с ним и председатель Совета директоров «АЗМК Group» Ахмеджан Шардинов, считающий, что предстоящие выборы напрямую повлияют на реализацию проектов, зависящих от иностранных инвестиций. Он призвал членов общественного совета принять активное участие в предвыборной кампании и содействовать ее проведению в проз­рачной и спокойной обстановке.

Председатель Алматинского городского филиала демократической партии «Ақ жол» Нурлан Жазылбеков отметил, что своевременность объявления внеочередных выборов говорит о приверженности социально-экономическому курсу Елбасы.

– В своем обращении к народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев четко обозначил ряд позиций, которые говорят об открытости и приверженности демократическим ценностям. Мы находимся на прямой связи с населением в социальных сетях и уделяем немало времени разъяснению важности предстоящих выборов Президента, – подчеркнул представитель партии «Ақ жол».