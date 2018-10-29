​Дело за малым

С начала года в адрес регионального подразделения НПП поступило около 180 обращений и жалоб, из которых подавляющее количество (около 80%), как и в прошлом году, приходится на малый бизнес.

– Проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, много, и они разные, – сообщила руководитель отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров РПП Индира Молдабекова. – Нередко возникают спорные моменты во взаимоотношениях между госорганами и бизнес-структурами, случаются также конфликты между самими субъектами предпринимательства.

Типичным примером защиты бизнеса в регионе стало дело, в котором фигурируют начинающая бизнесвумен в сфере туризма Айжан Туйтебаева и ТОО «Гидроэнергетическая компания», с которым у предпринимательницы был заключен контракт на поставку электроэнергии.

Спор возник из-за намерения энергетиков поднять тариф и нежелания потребителя принимать новые условия. В итоге после вмешательства региональной палаты между сторонами был подписан договор на услуги по тарифу для юридических лиц, при этом предос­тавлена возможность оплаты 50% от суммы счета. То есть специалисты РПП выступили как медиаторы и во избежание конфликта интересов двух компаний помогли прийти к взаимовыгодному соглашению.

О другом конфликте стало известно из письма директора ТОО «Ел сәулеті-2007», который попросил содействия в расторжении договора о государственных закупках. Также он пожаловался на действия заказчика – Центр культуры им. Акына Улбике. Как выяснилось, конкурс­ная документация не содержала ПСД, а также квалификационных требований, подтверждающих правоспособность потенциального поставщика. В итоге вышло, что к конкурсу участник был допущен неправомерно.

Дело дошло до судебных разбирательств. Вплоть до вынесения решения судом обращение сопровождалось экспертом палаты. По результатам судебных заседаний исковое заявление товарищества к организатору госзакупок о возврате суммы полностью удовлетворено.

Интересен и такой факт. Управлением государственных доходов района им. Т. Рыскулова при проведении налоговой проверки ИП «Тугылшиева» было выявлено нарушение сроков постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость. В связи с этим налоговый орган вынес пос­тановление об административном правонарушении и обязал в виде штрафа уплатить в бюджет более 2,7 млн тенге, хотя по данной статье Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф в размере 120 250 тенге.

Палатой направлено письмо в областной департамент госдоходов о принятии мер в отношении долж­ностных лиц, которыми установлена заведомо завышенная сумма штрафа. В результате судебных разбирательств вынесено решение о взыскании с нарушителя только 120 250 тенге. Кроме того, заместитель руководителя управления госдоходов по Рыскуловскому району привлечен к дисциплинарной ответственности.

– В ходе работы мы неоднократно убеждаемся в том, что отдельными госслужащими неверно толкуются действующие нормы закона, в итоге страдают предприниматели, – отметил заместитель директора палаты предпринимателей Жамбылской области по правовым вопросам Кайрат Сыдыков.

По информации Индиры Молдабековой, 73 обращения из общего числа, поступивших в филиал, решены положительно, по 59 даны разъяснения, по 7 заявлениям прек­ращено производство, оставшиеся – в работе. На сегодня защищены интересы субъектов бизнеса на сумму почти 12 млн тенге. При этом сотрудникам РПП пришлось принять участие в 18 судебных процессах, 12 из которых разрешились в пользу предпринимателей.

В ходе опроса, проведенного специалистами палаты среди представителей малого бизнеса на предмет существующих проблем, одним из барьеров, сдерживающих развитие, названы слишком большие сроки рассмотрения дел судебными органами.

Дело в том, что, согласно Гражданскому процессуальному кодексу РК, прием заявлений в производство составляет 10 дней, сам процесс длится 30 дней, а это в итоге негативно отражается на финансовой деятельности предпринимателей, поскольку они отвлекаются от работы на период более месяца.

– На практике пока суд примет дело в производство, истекает срок пятидневного обжалования результатов рассмотрения обращения в уполномоченный орган, что дает право заказчикам заключать договоры с поставщиками, допущенными с нарушениями законодательства, – отметил Кайрат Сыдыков. – Затем истцам приходится менять требование иска на признание недействительным договора и его отмены, где решения в большинстве случаев выносятся после «пожара». А это чревато серьезными последствия­ми для обеих сторон. Затяжные разбирательства, как правило, происходят из-за срочных совещаний, подготовки дел к рассмотрению, загруженности судей и по другим причинам.

Также нередко наблюдаются случаи, когда по абсолютно одинаковым заявлениям судами выносятся противоположные решения. Кроме того, по словам Кайрата Сыдыкова, в спорах предпринимателей с госор­ганами суды чаще всего отдают предпочтение последним, что бизнесом воспринимается как обычное проявление солидарности.

– Зачастую при принятии решения суды опираются на доводы госорганов, не проводя анализа на предмет их обоснованности, как бы заранее отводя от себя ответственность, – считает Кайрат Сыдыков. – Также приходится констатировать, что процедура судебной апелляции происходит формально, в итоге решение первой инстанции остается неизменным.

Еще один момент, который волнует предпринимателей, это почти повсеместное игнорирование судами результатов частных экспертиз, аудитов, заключений.

Эти и другие проблемные воп­росы были выявлены благодаря реализации «дорожной карты» по защите бизнеса, подписанной между представителями региональной палаты предпринимателей, судебных и надзорных органов области.

В рамках «дорожной карты» РПП совместно с областной прокуратурой проведен анализ законности решений, принимаемых земельной комиссией и акиматом Тараза. Выявлено 59 фактов несвоевременного вынесения решений и 25 случаев необоснованного отклонения материалов заявителей. Надзорным органом направлено представление об устранении нарушений законности.

Думается, все вышеупомянутые проблемы предпринимателей зас­луживают пристального изучения, а некоторые из них следует решать на законодательном уровне. Не случайно в нынешнем Послании народу страны Глава государства уделил огромное внимание поддержке отечественных товаропроизводителей и поставщиков услуг.

Осознавая, что будущее – за малым и средним бизнесом, доля ВВП которого ежегодно растет, Президентом поручено усилить защиту прав и законных интересов предпринимателей. Ведь динамичное развитие отечественной экономики во многом определяется состоянием бизнес-сектора.