Свежий выпуск
​Дело женских рук
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Выставка продукции предшествовала работе 2-го регио­нального форума «Женщина и бизнес в ЮКО». На этот раз он собрал несколько сотен женщин, решивших сообща обсудить проблемы и выработать эффективные пути решения по развитию бизнеса. На встречу пришел аким области Жансеит Туймебаев, поддержав желание женщин развивать экономику региона, вкладывая не только деньги, время, но и креативный подход.

Сейчас в Южном Казах­стане действуют более 6 тыс. предприятий, возглавляемых женщинами. Бизнес-леди руководят 35 акцио­нерными обществами, 5 026 товариществами с ограниченной ответственностью, 56 499 являются индивидуальными предпринимателями, 13 063 возглавляют крестьянские и фермерские хозяйства. И с каждым годом таких становится больше. Да и вообще статистика свидетельствует, что 64% экономически активного населения региона – это женщины. Специализация у каждой предпринимательницы своя, но принципы построения бизнеса одинаковы для всех. Выбирая чем заняться, женщины исходят из того, что бизнес – это каждодневный труд, и стараются найти такую нишу, чтобы оставалось время позаботиться о семье и детях.

Собственница компании Ekam Stone Гульнара Жолдыбаева в бизнесе не так давно. Свое производство строительных материалов она строит буквально по кирпичику, сделав упор на качество выпускаемой продукции. Тротуарной плиткой от Ekam Stone недавно выложена центральная площадь города. Предпринимательница не скрывает, что это ее первый крупный заказ и предмет для гордости. Полтора года назад она первой в стране начинала выпускать новый на нашем рынке отделочный материал – жидкий камень, а теперь по ее стопам пошли мужчины-предприниматели.

Нашла занятие по душе и педагог французского языка Галия Исабекова. Последние три года она занимается войлочным бизнесом, продавая головные уборы, сумочки и прочие аксессуары из этого материала в магазинах Шымкента, Алматы и Астаны. Сейчас она занята реализацией нового проекта – производством комнатных тапочек из войлока. Причем бизнесвумен намерена обеспечить работой не один десяток своих соотечественниц.

Форум стал диалоговой площадкой, на которой своим­ опытом охотно делились производители молочной продукции, текстиля, кожаных изделий, сувениров и предметов домашнего обихода из войлока, косметики и кондитерских изделий. Разнообразие представленных товаров показало, что женщины могут все. Особенно если они ощущают поддержку со стороны государства. А она есть и достаточно зрима. В текущем году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в области 18 женщин получили гранты на сумму 39,5 млн тенге. Это в 2 раза больше, чем было в прошлом году. Поддержали предпринимательниц ТОО «РИЦ «Максимум» и МКО «Ырыс», выделив финансовую поддержку 386 женщинам на сумму 1 млрд 23 млн тенге. Оказалось, что среди тех, кто старается получить знания, необходимые для соз­дания своего дела, до 40% – тоже женщины. Они активно повышают свою квалификацию, изучают новые методы ведения бизнеса на всевозможных курсах и в школах предпринимательства, работающих во всех районных и городских ЦОП Ontustik.

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