Дело жизни – медицина Статьи 1095 Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

Отечественному здравоохранению, офтальмологии повезло: наша героиня мечтала в юности стать юристом, но так как юрфака в родной Караганде тогда еще не было, она поступила в Карагандинский государственный медицинский институт, собираясь работать судмедэкспертом. Позже, во время учебы, решила стать хирургом-офтальмологом, а это профессия, требующая ювелирной точности.



C Жамал Ахметовной мне доводилось встречаться не раз. В конце ­1990-х в новой столице, куда одно за другим переезжали госучреждения, тогда еще на базе глазного отделения областной больницы открылся филиал Казахского НИИ глазных болезней (КазНИИГБ), и Жамал Ахметовна более трех лет возглавляла его, приближая высокотехнологичную офтальмологическую помощь к населению северных регионов страны. Организовывать работу на новом месте было нелегко, но опыт, приобретенный ранее на посту главного врача клиники КазНИИГБ,­ помог справиться с трудностями.



– Филиал открывался в нелегкие времена, когда даже головной институт испытывал нужду в инструментарии, аппаратуре, ведь тогда разрушились все связи с союзными клиниками, – вспоминает Жамал Ахметовна. – И здесь, в Астане, многое приходилось добывать самим. Мы обращались за помощью в Акмолинскую государственную медицинскую академию: ее кафедра глазных болезней, возглавляемая Зейнет Ахмедьяновой, которая располагалась в областной больнице, предоставляла нам оборудование, инструментарий. Начинали с 11 коек, затем расширились до 18. Освоившись, бригада врачей отправлялась не раз в десант по районам Акмолинской области с тем, чтобы провести профилактический осмотр, выявить больных, нуждающихся в госпитализации.



В филиале пригодились все знания, умения врача, которым усовершенствовано и модифицировано около 20 способов диагнос­тики и лечения глаукомы, диабета, травмы глаз, косоглазия. Еще приходилось сочетать работу хирурга-офтальмолога с преподавательской деятельностью: была ассистентом курса глазных болезней АГМА.



Не менее насыщенными были и «нулевые» годы. В Астане строились современнейшие медицинские учреждения. И в 2001 году Президент открыл многопрофильную Республиканскую клиническую больницу с невиданной тогда для многих диагностической аппаратурой, операционными блоками, комфортабельными палатами. На работу в клинику были приглашены врачи с казахстанскими корнями, получившие прекрасный опыт в медицинских цент­рах России и дальнего зарубежья, и с первых месяцев в РКБ стали внедрять новейшие медицинские технологии.



И вот спустя несколько лет, готовя репортаж к Дню медицинского работника, вновь довелось встретиться с Жамал Ахметовной, чей опыт организатора, практика с первых дней функционирования очень пригодился РКБ. В ее адрес прозвучал прекрасный отзыв руководителя клиники, возглавляющего ее и поныне, но уже в статусе Национального научного медицинского центра (ННМЦ), Абая Байгенжина.



– Мой коллега из Англии говорил: для того чтобы добиться успехов, необходимо создать высококлассный коллектив, а чтобы создать команду единомышленников, способную решать сложные задачи, понадобится не один год, и минимум 7 раз придется поменять состав врачей, чтобы сплотить всех вокруг больших идей, – делился Абай Кабатаевич. – К великому счастью рядом работают толковые специалисты. И первая среди равных – профессор Жамал Абдыкаримова. Это мой заместитель, который, можно сказать, дублирует меня по всем вопросам. Жамал Ахметовна – великолепный хирург-офтальмолог, организатор. Пригласив ее, я решил сразу много проблем, потому что она исключительно владеет менеджментом здравоохранения. Обычно медики – народ консервативный, стараются идти маленькими шажками, боясь ошибиться. И меня приятно поразило то, что Жамал Ахметовна очень молода по духу, решает конструктивно, быстро многие вопросы, постоянно учится сама и заставляет быть на острие проблем всех врачей и подчиненных.



И тут нужно отметить, что ННМЦ стала кузницей кадров для клиник Национального медицинского холдинга (ныне Корпоративный фонд University Medical Center. – Ред.), а значит, в их становлении, в развитии высокоспециа­лизированной медицинской помощи есть заслуга и нашей героини, отдавшей работе в центре 10 лет.



За весомый вклад в развитие офтальмологической службы в стране, в борьбу со слепотой и слабовидением Жамал Абдыкаримова награждена отраслевым знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», в 1999 году ей присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері».



Сейчас врач гордится успехами окрепшего филиала КазНИИГБ, который вырос в площадях, обзаведясь отдельным зданием, в объемах оказываемой населению помощи, радуется успехам своих учеников. Но работа и забота у нее теперь другая. С Оралбаем Абдыкаримовичем воспитали четверых детей, сейчас подрастают 11 внуков, и эта большая дружная семья требует маминой, бабушкиной заботы.



Никто, к сожалению, не пошел по ее стопам в медицину и даже не женился, смеется она, на медицинском работнике. Но… Жамал Ахметовна лелеет надежду увлечь медициной одну из внучек, которой мечтает передать все свои книги, привить желание делать добро людям, врачуя их тела и души.



– Главный мой принцип – помогать людям, и этому я учу своих детей, внуков, – говорит Жамал Ахметовна. – Добро, если делать его искренне, всегда отзовется добром. Это я поняла, отработав в системе здравоохранения более 40 лет.



Сегодня у прекрасного доктора, милой женщины юбилей. Цифра здесь ни к чему, потому что не она определяет состояние души. Поздравляем Вас, Жамал Ахметовна, и желаем столько же здоровья, сколько вы вернули людям!

