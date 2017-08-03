​Деловой подход

Приезд министра стал заключительным аккордом Дней Министерства труда и социальной защиты населения РК, которые прошли в регионе. В течение этих нескольких дней сотрудники ведомства посетили все города и районы области, где провели десятки встреч с населением, давая разъяснения по социальным вопросам. Их было немало, учитывая, что на самую густонаселенную область приходится каждый пятый житель страны, в регионе проживает более ста тысяч многодетных семей. А еще здесь один из самых низких на душу населения среднедушевой доход и высокий уровень безработицы.

Но ситуация благодаря реализации ряда государственных программ постепенно меняется. К примеру, если еще в прошлом году в областном центре адресную социальную помощь получала 141 семья, уровень дохода которой составлял менее 40% от величины прожиточного минимума, то сейчас таких осталось 104. Снизить общий уровень бедности, обеспечить работой и поднять уровень благосостояния подобных семей помогли Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы и проект «Өрлеу».

Семья Айнур Жаманкуловой, воспитывающая пятерых детей, одна из них. В начале года многодетная мать, находящаяся в отпус­ке по уходу за ребенком, стала участницей проекта «Өрлеу», а ее супругу Дархану помогли найти работу водителя. От государства Айнур получила обусловленную денежную помощь в размере 469 тыс. тенге. На эти деньги она купила две швейные машинки, оверлок, нитки и ткани. Пригодились навыки, полученные еще в школе, которые она постепенно усовершенствовала, обшивая свою семью и близких родственников. В ближайших планах Айнур – зарегистрировать в налоговой инспекции ИП и расширить свое дело. Она уже присматривает себе помощницу, чтобы вдвоем быстрее справляться с заказами.

Два года назад Южный Казахстан вошел в число регионов, в которых в пилотном режиме шла апробация проекта «Өрлеу». На этот год запланировано вовлечь в программу около 3 000 шымкент­цев. В прошлом году в его рамках поддержку для создания собственного бизнеса только в областном центре получили 282 семьи. Государство оказало им помощь в организации собственного дела, обучения и трудоустройства через центры занятости. Практически все они продолжают работать по выбранному направлению, получают стабильный доход, пусть пока и не очень высокий. Постепенно поднимают уровень благосостояния своей семьи. В областном Управлении координации занятости и социальных программ подсчитали, что в результате реа­лизации проек­та «Өрлеу» доходы получателей обус­ловленной денежной помощи выросли в 3,2 раза и сос­тавили в среднем 18,1 тыс. тенге на одного члена семьи в месяц.

С 1 января 2018 года вместо трех существующих сейчас пособий будет внедрена адресная социальная поддержка нового формата. Суть ее заключается в предоставлении помощи тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут выйти из нее по объективным причинам. И опыт, наработанный в ходе реа­лизации проекта «Өрлеу», очень пригодится.

С начала года в целом по области 12 813 семей, или 74 705 человек, получили обусловленную денежную помощь на общую сумму 3,6 млрд тенге. Из трудоспособных получателей 13 846 человек охвачены мерами содействия занятости, в том числе 11 528 человек, или 89,7%, устроились на постоянную работу. Наиболее востребованной стала помощь через единовременные выплаты на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности. Среди участников «Өрлеу» порядка 400 получателей единовременной обусловленной денежной помощи уже зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

На предприятии ТОО «Стандарт цемент» Тамара Дуйсенова пообщалась с сотрудниками предприятия и представителями ряда крупных предприятий региона. Цементный завод запущен в 2011 году. Предприятие работает на полную мощность, производя в год два млн тонн цемента. Помимо поставок на внутренний рынок, продукцию экспортируют в Узбекистан и Таджикистан. Владельцу завода Серику Сейтжанову вручен сертификат доверия. Его получают те предприятия, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства страны. Это подразумевает соз­дание условий работникам для высокопроизводительного труда, отсутствие фактов нарушений норм трудового законодательства, выплату заработной платы в полном объеме и в установленные сроки, соблюдение требований безопасности и охраны труда.

Министр остановилась на мерах, принимаемых в соответствии с Планом нации по продвижению социальных реформ. Она призвала работодателей обеспечить на предприятиях минимальный стандарт труда, который оговорен трудовым законодательством. Что касается социального пакета, то его работодатель вправе оговаривать с представителями трудового коллектива.

Одним из аспектов проведения социальной модернизации служит внедрение системы обязательного медицинского страхования. Тамара Дуйсенова обратила внимание работодателей на необходимость поголовного заключения индивидуальных трудовых договоров со всеми работниками. В противном случае они не смогут подтвердить свой статус по участию в системе ОМС в поликлинике и, следовательно, рассчитывать на получение гарантированного объема медицинской помощи. Для работодателя гораздо выгоднее заботиться о состоянии здоровья работников, делая ежемесячные однопроцентные отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, нежели оплачивать больничные листы. Выплата официальной зарплаты, регулярные отчисления в Пенсионный фонд точно так же скажутся на пенсион­ном обеспечении сотрудников предприятий и их социальной защищенности в будущем. Министр считает, что и сами работники в этом вопросе должны быть ответственными, требуя официально узаконить отношения с работодателем, контро­лируя ежемесячные пенсион­ные отчисления в ЕНПФ, они будут надежно защищены законом.