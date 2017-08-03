​Деловой подход

Приезд министра стал заключительным аккордом Дней Министерства труда и социальной защиты населения РК, которые прошли в регионе. В течение этих нескольких дней сотрудники ведомства посетили все города и районы области, где провели десятки встреч с населением, давая разъяснения по социальным вопросам. Их было немало, учитывая, что на самую густонаселенную область приходится каждый пятый житель страны, в регионе проживает более ста тысяч многодетных семей. А еще здесь один из самых низких на душу населения среднедушевой доход и высокий уровень безработицы.
Но ситуация благодаря реализации ряда государственных программ постепенно меняется. К примеру, если еще в прошлом году в областном центре адресную социальную помощь получала 141 семья, уровень дохода которой составлял менее 40% от величины прожиточного минимума, то сейчас таких осталось 104. Снизить общий уровень бедности, обеспечить работой и поднять уровень благосостояния подобных семей помогли Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы и проект «Өрлеу».
Семья Айнур Жаманкуловой, воспитывающая пятерых детей, одна из них. В начале года многодетная мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, стала участницей проекта «Өрлеу», а ее супругу Дархану помогли найти работу водителя. От государства Айнур получила обусловленную денежную помощь в размере 469 тыс. тенге. На эти деньги она купила две швейные машинки, оверлок, нитки и ткани. Пригодились навыки, полученные еще в школе, которые она постепенно усовершенствовала, обшивая свою семью и близких родственников. В ближайших планах Айнур – зарегистрировать в налоговой инспекции ИП и расширить свое дело. Она уже присматривает себе помощницу, чтобы вдвоем быстрее справляться с заказами.
Два года назад Южный Казахстан вошел в число регионов, в которых в пилотном режиме шла апробация проекта «Өрлеу». На этот год запланировано вовлечь в программу около 3 000 шымкентцев. В прошлом году в его рамках поддержку для создания собственного бизнеса только в областном центре получили 282 семьи. Государство оказало им помощь в организации собственного дела, обучения и трудоустройства через центры занятости. Практически все они продолжают работать по выбранному направлению, получают стабильный доход, пусть пока и не очень высокий. Постепенно поднимают уровень благосостояния своей семьи. В областном Управлении координации занятости и социальных программ подсчитали, что в результате реализации проекта «Өрлеу» доходы получателей обусловленной денежной помощи выросли в 3,2 раза и составили в среднем 18,1 тыс. тенге на одного члена семьи в месяц.
С 1 января 2018 года вместо трех существующих сейчас пособий будет внедрена адресная социальная поддержка нового формата. Суть ее заключается в предоставлении помощи тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут выйти из нее по объективным причинам. И опыт, наработанный в ходе реализации проекта «Өрлеу», очень пригодится.
С начала года в целом по области 12 813 семей, или 74 705 человек, получили обусловленную денежную помощь на общую сумму 3,6 млрд тенге. Из трудоспособных получателей 13 846 человек охвачены мерами содействия занятости, в том числе 11 528 человек, или 89,7%, устроились на постоянную работу. Наиболее востребованной стала помощь через единовременные выплаты на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности. Среди участников «Өрлеу» порядка 400 получателей единовременной обусловленной денежной помощи уже зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.
На предприятии ТОО «Стандарт цемент» Тамара Дуйсенова пообщалась с сотрудниками предприятия и представителями ряда крупных предприятий региона. Цементный завод запущен в 2011 году. Предприятие работает на полную мощность, производя в год два млн тонн цемента. Помимо поставок на внутренний рынок, продукцию экспортируют в Узбекистан и Таджикистан. Владельцу завода Серику Сейтжанову вручен сертификат доверия. Его получают те предприятия, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства страны. Это подразумевает создание условий работникам для высокопроизводительного труда, отсутствие фактов нарушений норм трудового законодательства, выплату заработной платы в полном объеме и в установленные сроки, соблюдение требований безопасности и охраны труда.
Министр остановилась на мерах, принимаемых в соответствии с Планом нации по продвижению социальных реформ. Она призвала работодателей обеспечить на предприятиях минимальный стандарт труда, который оговорен трудовым законодательством. Что касается социального пакета, то его работодатель вправе оговаривать с представителями трудового коллектива.
Одним из аспектов проведения социальной модернизации служит внедрение системы обязательного медицинского страхования. Тамара Дуйсенова обратила внимание работодателей на необходимость поголовного заключения индивидуальных трудовых договоров со всеми работниками. В противном случае они не смогут подтвердить свой статус по участию в системе ОМС в поликлинике и, следовательно, рассчитывать на получение гарантированного объема медицинской помощи. Для работодателя гораздо выгоднее заботиться о состоянии здоровья работников, делая ежемесячные однопроцентные отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, нежели оплачивать больничные листы. Выплата официальной зарплаты, регулярные отчисления в Пенсионный фонд точно так же скажутся на пенсионном обеспечении сотрудников предприятий и их социальной защищенности в будущем. Министр считает, что и сами работники в этом вопросе должны быть ответственными, требуя официально узаконить отношения с работодателем, контролируя ежемесячные пенсионные отчисления в ЕНПФ, они будут надежно защищены законом.