Экономика
Деловой совет создадут Казахстан и Словакия
Ксения Воронина
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Словакии Ерлан Идрисов и Мирослав Лайчак договорились о создании Делового совета между странами. Произошло это  в ходе официального визита министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики в Астану, передает Kazpravda.kz.

"Мы хотим найти способы серьезной активизации торгово-экономического сотрудничества между странами. К сожалению, объемы торговли еще невелики, но есть хороший потенциал. У Словакии очень серьезный перерабатывающий, промышленный, индустриальный потенциал. Особенно в производстве высокотехнологичных машин и оборудования, в области оборонной промышленности, в области переработки сельхозпродукции. Это все то, что является приоритетом для нашего собственного развития, поэтому мы обсуждали пути активизации межправительственной комиссии между Казахстаном и Словакией. Мы договорились о создании Делового совета между Казахстаном и Словакией.  Делегация  словацких бизнесменов встретилась с НПП. Мы слышали, что подписаны 2 меморандума и 1 контракт в рамках этого визита", – сказал глава МИД РК Ерлан Идрисов.

Он подчеркнул, что в Казахстане существует благоприятная инвестиционная среда, Правительство РК  является  сторонником привлечения инвестиций и создает привлекательные условия для этого.

"Хорошо, что у нас уже есть опыт работы со Словакией в бизнес-среде. Существуют и действуют 25 совместных предприятий между Казахстаном и Словакией, в таких сферах, как энергетика, инженерно-техническая промышленность, сельское хозяйство, спорт. Пионеры казахстанско-словацкого бизнес-сотрудничества должны показывать пример", – отметил Идрисов.

Министры также обсудили возможности взаимодействия в области образования, гуманитарно-культурного взаимодействия. Четыре наших вуза заключили прямые договоры с партнерами в Словакии по научному обмену, по профессорско-преподавательскому и студенческому обмену. 

Также Идрисов сообщил, что Мирослав Лайчак передал Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву официальное письмо Премьер-Министра Словакии о подтверждении участия в выставке "ЭКСПО-2017".

"Утром у нас состоялась очень важная политическая встреча с Главой государства. Президент подчеркнул неизменно добрые, доверительные отношения между нашими странами , с теплотой вспоминал свой визит в Словакию в 2007 году и приезды словацких руководителей в нашу страну в 2010-ом и в более ранних годах. В политическом плане Казахстан и Словакия  разделяют практически все позиции по международным вопросам. Словакия также, как и Казахстан, является твердым приверженцем миростроительства, укрепления доверия и сотрудничества между странами как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Словакия разделяет и поддерживает активную позицию Казахстана по ядерному нераспространению, по борьбе с новыми угрозами", – сказал Идрисов.

В ходе брифинга в МИД  Мирослав Лайчак пригласил Ерлана Идрисова приехать с ответным визитом в Братиславу.

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