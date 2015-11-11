​Делу – время, «дожинкам» – час

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Хозяева встречали гостей хлебом-солью и выставкой, на которой были представлены поделки декоративно-прик­ладного искусства народных умельцев, дары осени, национальные костюмы. В ходе интересной и красочной программы рассказывалось о том, что традиции «дожинок» уходят корнями в далекое прошлое. Это праздник с красивыми обрядами, наполненными большим философским и воспитательным смыслом.

Он венчал большую работу на полях и фермах Днем пос­леднего снопа, когда награж­дали самых трудолюбивых, старательных и мастеровитых, проводили ярмарки с народными играми и состязаниями.

Как отметил председатель белорусского национально-культурного объединения «Грамада» Михаил Беляев, осознание самобытности каждого народа, проживающего в Казахстане, растущий интерес к национальным корням проходит в условиях стабильнос­ти и создает своеобразный приоритет евразийских ценностей. Построить молодое и независимое государство удалось благодаря уникальным традициям единства и согласия, которые трансформировались в идею Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Мәңгілік Ел». Говорилось и о том, что самый главный смысл «дожинок» заключается в пословице, которая звучит у всех этносов по-разному, но с одинаковым смыслом: делу – время, а потехе – час.

В праздничной программе участвовали представители нескольких этнокультурных объединений. В том числе и белорусского «Алеся» из Актобе, члены которого считают, что обмен опытом и дружеские контакты регионов – это тоже консолидирующая сила.

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